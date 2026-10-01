Irán már a legrosszabbra készül: ezúttal nem csak a Közel-Kelet borulhat lángba - Elszabadulhat a háború

A Reuters három magas rangú iráni tisztségviselőre és egy bennfentes forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán a háború folytatására készül:
az iráni katonai vezetés a lehetséges célpontok körét az amerikai érdekeltségeken túl azokra az országokra is kiterjesztené, amelyek támogatják Washington hadműveleteit – akár a Közel-Keleten kívül is.
Maszúd Pezeskián elnök múlt heti New York-i látogatása óta a parancsnokok és a vezető tisztségviselők a válaszcsapás lehetséges mértékét és ütemezését elemzik, hiszen az Amerikával való tárgyalások nem hoztak semmilyen eredményt. Végleges döntés ugyan még nem született a pontos célpontokról, de a háború folyatását már gőzerővel tervezik az iráni vezetők.
A Reuters forrásai szerint Teherán a libanoni, jemeni és iraki szövetséges fegyveres csoportokat is felkészítette a katonai cselekmények folytatására.
Irán legutóbb a múlt heti ENSZ-közgyűlés idején, katari közvetítéssel próbált tárgyalni Amerikával. Elő is terjesztettek egy konkrét javaslatot Washingtonnak: ennek elfogadása esetén Teherán hét napon belül megnyitotta volna a Hormuzi-szorost. A kezdeményezés a harcok beszüntetését, az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását, legalább 12 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását, valamint az olajszankciók alóli mentességet igényelte volna amerikai oldalról.
Donald Trump közölte, hogy elutasította az ajánlatot.
Az Egyesült Államok pedig lényegében kidobta az iráni küldöttséget az országból.
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