Itt a nagy visszatérés: kulcspozíciót kapott Elon Musk a Trump-kormányzatban

Musk először kapott kormányzati felkérést azóta, hogy a DOGE éléről való tavalyi távozása után összekülönbözött Donald Trumppal.

Az amerikai elnök és a világ leggazdagabb embere azóta már rendezte a viszonyát.

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Pete Hegseth védelmi miniszter szerdán a virginiai Quantico tengerészgyalogos-bázison jelentette be a Meridián Projekt elindítását, mely célja

a jövő fegyveres konfliktusaihoz szükséges katonai képességek és technológiák felmérése.

Hegseth hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem újabb stratégiai dokumentumok megfogalmazásáról szól, hanem

konkrét fegyverrendszerek és eszközök feltárására, fejlesztésére, valamint rendszerbe állítására összpontosít.

A tárcavezető szerint az Egyesült Államok célja, hogy kiaknázza az amerikai innovátorok és technológiai vezetők kínálta versenyelőnyét, amellyel az ellenfelei nem rendelkeznek.

A Meridián Projekt munkáját Emil Michael, a Pentagon technológiai igazgatója koordinálja. Michael korábban arról beszélt, hogy szeretné, ha a jövőben még legalább öt Anduril, Palantir és SpaceX méretű vállalatot termelne ki az amerikai védelmi ipar.

A kinevezések összeférhetetlenségi aggályokat vetettek fel,

Musk cége, a SpaceX és Luckey vállalata, az Anduril Industries ugyanis egyaránt termetes Pentagon-szerződésekkel bír. A SpaceX adja az amerikai nemzetbiztonsági célú űrindítások gerincét, míg az Anduril rádióelektronikai zavarókat, elfogórakétákat, rakétahajtóműveket és pilóta nélküli kísérő repülőgépeket szállít a hadseregnek.

A Meridián Projekt vezetősége szerdán tartotta első ülését. Hegseth tájékoztatása szerint a munkacsoport 120 napon belül benyújt egy zárójelentést, amelynek készül nyilvános és titkosított változata egyaránt.

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