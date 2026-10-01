Kiküldi a behívókat Putyin: 120 ezer orosz embert szólítanak fegyverbe

Oroszországban kötelező a katonai szolgálat 18 és 30 éves kor között, a fiataloknak 12 hónapnyi szolgálati időt kell teljesíteniük a haderőben.

Tavasszal és ősszel van toborzási szezon: tavasszal 140 ezer újoncot hívtak be,

ősszel 120 ezren kapják meg a behívóparancsot.



Jevgenyij Burgyinszkij, a vezérkar Szervezési és Mozgósítási Főigazgatóságának vezetője közölte, hogy a sorkatonákat október 10-től indítják útnak a gyülekezőhelyekről a kijelölt szolgálati helyükre.

Burgyinszkij a szokásos orosz állásfoglalásnak megfelelően hangsúlyozta, hogy a sorkatonákat nem vetik be az úgynevezett "különleges hadművelet" keretében, vagyis nem kell, hogy részt vegyenek az ukrajnai háborúban.

Ennek ellenére jogvédő szervezetek és elemzők több alkalommal is dokumentálták, hogy orosz sorkatonák mégis részt vettek a harcokban, illetve rendszeresen nyomást gyakorolnak rájuk annak érdekében, hogy írják alá a szerződéses katonai szolgálatról szóló megállapodást az orosz védelmi minisztériummal. Utóbbi már azt jelenti: jelentős juttatásokat kapnak a védelmi minisztériumtól, cserébe bármikor a frontra küldhetik őket.

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