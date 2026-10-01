Kongatják a vészharangot: veszélybe kerülhet az amerikai atom-tengeralattjárók és repülőgép-hordozók sorsa

A haditengerészet 2018-ban indította el a SIOP-ot azzal a céllal, hogy orvosolja négy állami hajógyárának elavult infrastruktúráját és leromlott állapotát. Ezek a létesítmények – köztük a Puget Sound-i haditengerészeti hajógyár – elengedhetetlenek az atommeghajtású repülőgép-hordozók és tengeralattjárók karbantartásához, valamint korszerűsítéséhez. A tervezés és a költségbecslések kidolgozása évekkel hosszabb ideig tartott a vártnál, miközben a költségek is jelentősen megugrottak, egyebek mellett a környezetvédelmi problémák miatt szükségessé vált pótlólagos beruházások következtében.
A GAO megállapította, hogy bár a haditengerészet kialakított egy felügyeleti keretrendszert a program irányítására a nagy védelmi beszerzési programoknál szokásos eszközök alkalmazásával, abból hiányoznak az olyan elemek, amelyek lehetővé tennék a programcélok és az erőforrások rendszeres felülvizsgálatát a megvalósítás évtizedei során. Enélkül
nem garantálható, hogy a jelenlegi tervek hosszabb távon is összhangban maradnak a flotta jövőbeli hadműveleti szükségleteivel.
Komoly hiányosság az is, hogy a haditengerészet nem nyújt a Kongresszusnak egységes, összesített tájékoztatást a program teljes költségeiről és kockázatairól, mivel erre vonatkozóan nincs jogszabályi előírás. A kiemelt védelmi beszerzési programok esetében ezzel szemben kötelező az éves, részletes helyzetjelentés, amely tartalmazza a felhalmozott összköltségeket, a költség- és ütemezési referenciaszinteket, valamint a felmerülő kockázatokat. Átfogó kép hiányában a törvényhozás hiányos információk alapján hozhat dollármilliárdos nagyságrendű döntéseket.
A jelentés arra is rámutatott, hogy bár a haditengerészet több szervezetet is létrehozott a SIOP-projektek irányítására és koordinálására, ezek feladat- és felelősségi köreit nem dokumentálta teljes körűen. Ez a hiányosság nemcsak a projektek hatékony végrehajtását veszélyezteti, hanem a hajógyárak folyamatos üzemeltetését is akadályozhatja a program teljes futamideje alatt.
A GAO azt javasolja a Kongresszusnak, hogy írja elő a haditengerészet számára a SIOP-ról szóló éves, egységesített helyzetjelentés elkészítését, amely a teljes költségadatokat is tartalmazza. Emellett a számvevőszék három konkrét ajánlást is megfogalmazott a haditengerészet felé: építsen be a felügyeleti keretrendszerbe a programkövetelmények és erőforrások jövőbeli felülvizsgálatára vonatkozó lépéseket, továbbá pontosan dokumentálja a SIOP-szervezetek szerepét és felelősségi körét.
A haditengerészet valamennyi ajánlással egyetértett, és már vázolta is a megvalósítás tervezett lépéseit.
Címlapkép forrása: Joshua Roberts/Bloomberg via Getty Images
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Ma kérették be Gergics Gábort.
Váratlanul elszabadult a pokol: összecsapások törtek ki az iszlamista hatalomban, rakétavetőket is bevetettek
Sok a megválaszolatlan kérdés.
Hitelminősítést adott ki a Moody's a 4iG távközlési leányvállalatára
A besorolás Ba1, pozitív kilátás mellett.
Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését
A tiltakozók nem akarják, hogy kerületi forrásokat irányítsanak a főváros költségvetésébe.
Új vezérigazgató került az Uniqa Biztosító élére
Kurtisz Krisztián visszatér a nemzetközi cégcsoporthoz.
Forbes: gyakorlatilag összeomolhattak a Mol és a Gazprom tárgyalásai a NIS-ről
Nagyon régóta húzódik az ügy.
Elindult a fűtési szezon, fontos üzenet érkezett Európa legnagyobb gázszállítójától
Közben egyre kevesebb az orosz gáz.
Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon
Az Országos Urbanisztikai Konferencián tartott előadást a miniszter.
Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.