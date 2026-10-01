Kongatják a vészharangot: veszélybe kerülhet az amerikai atom-tengeralattjárók és repülőgép-hordozók sorsa

A haditengerészet 2018-ban indította el a SIOP-ot azzal a céllal, hogy orvosolja négy állami hajógyárának elavult infrastruktúráját és leromlott állapotát. Ezek a létesítmények – köztük a Puget Sound-i haditengerészeti hajógyár – elengedhetetlenek az atommeghajtású repülőgép-hordozók és tengeralattjárók karbantartásához, valamint korszerűsítéséhez. A tervezés és a költségbecslések kidolgozása évekkel hosszabb ideig tartott a vártnál, miközben a költségek is jelentősen megugrottak, egyebek mellett a környezetvédelmi problémák miatt szükségessé vált pótlólagos beruházások következtében.

A GAO megállapította, hogy bár a haditengerészet kialakított egy felügyeleti keretrendszert a program irányítására a nagy védelmi beszerzési programoknál szokásos eszközök alkalmazásával, abból hiányoznak az olyan elemek, amelyek lehetővé tennék a programcélok és az erőforrások rendszeres felülvizsgálatát a megvalósítás évtizedei során. Enélkül

nem garantálható, hogy a jelenlegi tervek hosszabb távon is összhangban maradnak a flotta jövőbeli hadműveleti szükségleteivel.

Komoly hiányosság az is, hogy a haditengerészet nem nyújt a Kongresszusnak egységes, összesített tájékoztatást a program teljes költségeiről és kockázatairól, mivel erre vonatkozóan nincs jogszabályi előírás. A kiemelt védelmi beszerzési programok esetében ezzel szemben kötelező az éves, részletes helyzetjelentés, amely tartalmazza a felhalmozott összköltségeket, a költség- és ütemezési referenciaszinteket, valamint a felmerülő kockázatokat. Átfogó kép hiányában a törvényhozás hiányos információk alapján hozhat dollármilliárdos nagyságrendű döntéseket.

A jelentés arra is rámutatott, hogy bár a haditengerészet több szervezetet is létrehozott a SIOP-projektek irányítására és koordinálására, ezek feladat- és felelősségi köreit nem dokumentálta teljes körűen. Ez a hiányosság nemcsak a projektek hatékony végrehajtását veszélyezteti, hanem a hajógyárak folyamatos üzemeltetését is akadályozhatja a program teljes futamideje alatt.

A GAO azt javasolja a Kongresszusnak, hogy írja elő a haditengerészet számára a SIOP-ról szóló éves, egységesített helyzetjelentés elkészítését, amely a teljes költségadatokat is tartalmazza. Emellett a számvevőszék három konkrét ajánlást is megfogalmazott a haditengerészet felé: építsen be a felügyeleti keretrendszerbe a programkövetelmények és erőforrások jövőbeli felülvizsgálatára vonatkozó lépéseket, továbbá pontosan dokumentálja a SIOP-szervezetek szerepét és felelősségi körét.

A haditengerészet valamennyi ajánlással egyetértett, és már vázolta is a megvalósítás tervezett lépéseit.

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