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Már csak ez kellett: alakul az újabb polgárháború - Egyetlen rossz bejelentés miatt elszabadulhat a pokol
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Már csak ez kellett: alakul az újabb polgárháború - Egyetlen rossz bejelentés miatt elszabadulhat a pokol

Gyors összefoglaló
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Az Egyesült Államok fegyveres erői a héten teljesen kivonultak Irakból, Ali al-Zaidi miniszterelnök ma pedig arra utasította az Irán által támogatott milíciákat, hogy 2027. június 30-ig adják le a fegyvereiket az államnak. Ha a bagdadi vezető ezt komolyan gondolja, ismét elszabadulhat a pokol Irakban.

Irak helyzete azért is különleges, mert

nagy valószínűséggel jelenleg több fegyverrel és több katonával rendelkeznek azok a katonai és félkatonai szervezetek, melyek csak papíron, vagy egyáltalán nem az állam irányítása alatt működnek, mint a reguláris erők.

Remek példa erre a Hasd es-Sabi (Népi Mozgósítási Erők vagy angolszász rövidítéssel PMF), egy 67, többségében síita milíciát tömörítő ernyőszervezet, melynek taglétszáma valahol 200-250 ezer fő közt mozog. A Hasd es-Sabi hivatalosan a bagdadi kormánynak felel, valójában azonban egy teljesen önálló alegységekből álló milícia, melynek tagjai néha egymással is harcolnak, sőt, ezek igencsak jelentős része valójában iráni irányítás alatt működik. Ez jól látható abból is, hogy Irán éppenséggel belügyi, rendészeti célokra is használni kezdte nemrég a Hasd es-Sabi egyes alakulatait.

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Az Irán által támogatott PMF harcosai az Iszlám Állam elleni harcokban, 2017-ben. Fotó: Getty Images

És emellett még számos terrorszervezet, iszlám radikális mozgalom és nem mellesleg egy legalább 140 ezer fős autonóm kurd milícia is működik az országban. Közben az iraki hadsereg mindössze (papíron) 200 ezer főt számlál, az elmúlt évtizedek háborúiban pedig többször is bebizonyosodott, hogy harcértékük finoman szólva is kétségesnek mondható. 2014-ben, az Iszlám Állam elleni harcok során az iraki reguláris erők gyakorlatilag teljesen összeomlottak,

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emlékezetes a moszuli "csata", mely során az Iszlám Állam 3000 harcosa elől megfutamodott több mint 60 ezer iraki rendőr és katona, felszerelésük pedig a dzsihadisták kezére került.

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Iraki erők, immáron a 2017-es, Moszulért indított ellentámadás során. Miközben a 2 milliós várost az Iszlám Állam 6 nap alatt elfoglalta, a település visszaszerzése több mint 9 hónapig tartott amerikai és brit segítséggel. Fotó: Carl Court/Getty Images

Érdemes megjegyezni: az akkori helyzet sok szempontból igencsak hasonló volt - az Egyesült Államok 2011-ben teljesen kivonta katonai erőit Irakból, az Iszlám Állam miatt kellett őket visszahívni 2014-ben. A dzsihadistákat végül nem is sikerült megállítani, csak az amerikai (és Szíriában orosz) katonai intervencióval, a kurd milíciák mozgósításával és a fent is említett PMF létrehozásával.

Visszatérve al-Zaidi miniszterelnök bejelentésére:

a politikus arra szólította fel az Irán által támogatott milíciákat, hogy az „előre egyeztetett feltételek szerint” szolgáltassák be fegyvereiket az iraki kormánynak 2027. június 30-ig.

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Síita Amerika-ellenes demonstráció Bagdadban, a fénykép pár napja készült. Fotó: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance via Getty Images

Mekkora esély van arra, hogy több százezer, különböző politikai, vallási, törzsi vagy közösségi lojalitású fegyveres önként leadja azt az eszközt, amely az elmúlt évtizedekben sokuk szerint a túlélését garantálta? Szinte semennyi, főleg most, hogy az amerikaiak is kivonultak Irakból. A hadsereget, rendőrséget bevetni pedig az „alku” kikényszerítésére világosan rossz ötlet, hiszen a beszolgáltatni kívánt fegyverekkel az érintettek vissza is tudnak lőni.

Abból is látszik, hogy nincs sok esély a milíciák lefegyverzésére, hogy al-Zaidi a nyáron már egyszer szabott egy ilyen határidőt az Irán által támogatott milíciáknak, ez járt le éppenséggel tegnap. Nincs arról információ, hogy akár egyetlen szignifikáns Irán által támogatott milícia is leadta volna a fegyvereit.

Nem csoda, hogy egyre több nemzetközi elemző aggódik amiatt, hogy ahogy 2014-ben, úgy hamarosan pár éven belül ismét vissza kell hívni majd az amerikaiak Irakba. Az országot mérgező vallás, etnikai és kulturális ellentétek semmit nem mérséklődtek, sőt, az iráni háború miatt talán még jobban is kiéleződtek, mint az Iszlám Állam összeomlása óta bármikor. Persze nyilvánvalóan sok múlik azon is, hogy pontosan mit ért al-Zaidi "Irán által támogatott" milíciának és azon is, hogy maga Irán mit reagál majd. Végül pedig az is lehetséges, hogy az új miniszterelnök csupán verbálisan akar eleget tenni egy konkrét amerikai elvárásnak, de semmit nem fog tenni azért, hogy az érintett szervezetek tényleg letegyék a fegyvert.

Amerika kivonulása rövidtávon annyiban biztosan fellélegzést jelent majd Irak népének, hogy leállnak az amerikai támaszpontok, iraki kormányerők elleni drón- és rakétatámadások Irán és az általuk támogatott fegyveres szervezetek részéről. Hosszabb távon azonban beláthatatlan következményei lesznek a dolognak.

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Címlapkép forrása: Guy Peterson/Getty Images

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