Már csak ez kellett: alakul az újabb polgárháború - Egyetlen rossz bejelentés miatt elszabadulhat a pokol

Irak helyzete azért is különleges, mert
nagy valószínűséggel jelenleg több fegyverrel és több katonával rendelkeznek azok a katonai és félkatonai szervezetek, melyek csak papíron, vagy egyáltalán nem az állam irányítása alatt működnek, mint a reguláris erők.
Remek példa erre a Hasd es-Sabi (Népi Mozgósítási Erők vagy angolszász rövidítéssel PMF), egy 67, többségében síita milíciát tömörítő ernyőszervezet, melynek taglétszáma valahol 200-250 ezer fő közt mozog. A Hasd es-Sabi hivatalosan a bagdadi kormánynak felel, valójában azonban egy teljesen önálló alegységekből álló milícia, melynek tagjai néha egymással is harcolnak, sőt, ezek igencsak jelentős része valójában iráni irányítás alatt működik. Ez jól látható abból is, hogy Irán éppenséggel belügyi, rendészeti célokra is használni kezdte nemrég a Hasd es-Sabi egyes alakulatait.
És emellett még számos terrorszervezet, iszlám radikális mozgalom és nem mellesleg egy legalább 140 ezer fős autonóm kurd milícia is működik az országban. Közben az iraki hadsereg mindössze (papíron) 200 ezer főt számlál, az elmúlt évtizedek háborúiban pedig többször is bebizonyosodott, hogy harcértékük finoman szólva is kétségesnek mondható. 2014-ben, az Iszlám Állam elleni harcok során az iraki reguláris erők gyakorlatilag teljesen összeomlottak,
emlékezetes a moszuli "csata", mely során az Iszlám Állam 3000 harcosa elől megfutamodott több mint 60 ezer iraki rendőr és katona, felszerelésük pedig a dzsihadisták kezére került.
Érdemes megjegyezni: az akkori helyzet sok szempontból igencsak hasonló volt - az Egyesült Államok 2011-ben teljesen kivonta katonai erőit Irakból, az Iszlám Állam miatt kellett őket visszahívni 2014-ben. A dzsihadistákat végül nem is sikerült megállítani, csak az amerikai (és Szíriában orosz) katonai intervencióval, a kurd milíciák mozgósításával és a fent is említett PMF létrehozásával.
Visszatérve al-Zaidi miniszterelnök bejelentésére:
a politikus arra szólította fel az Irán által támogatott milíciákat, hogy az „előre egyeztetett feltételek szerint” szolgáltassák be fegyvereiket az iraki kormánynak 2027. június 30-ig.
Mekkora esély van arra, hogy több százezer, különböző politikai, vallási, törzsi vagy közösségi lojalitású fegyveres önként leadja azt az eszközt, amely az elmúlt évtizedekben sokuk szerint a túlélését garantálta? Szinte semennyi, főleg most, hogy az amerikaiak is kivonultak Irakból. A hadsereget, rendőrséget bevetni pedig az „alku” kikényszerítésére világosan rossz ötlet, hiszen a beszolgáltatni kívánt fegyverekkel az érintettek vissza is tudnak lőni.
Abból is látszik, hogy nincs sok esély a milíciák lefegyverzésére, hogy al-Zaidi a nyáron már egyszer szabott egy ilyen határidőt az Irán által támogatott milíciáknak, ez járt le éppenséggel tegnap. Nincs arról információ, hogy akár egyetlen szignifikáns Irán által támogatott milícia is leadta volna a fegyvereit.
Nem csoda, hogy egyre több nemzetközi elemző aggódik amiatt, hogy ahogy 2014-ben, úgy hamarosan pár éven belül ismét vissza kell hívni majd az amerikaiak Irakba. Az országot mérgező vallás, etnikai és kulturális ellentétek semmit nem mérséklődtek, sőt, az iráni háború miatt talán még jobban is kiéleződtek, mint az Iszlám Állam összeomlása óta bármikor. Persze nyilvánvalóan sok múlik azon is, hogy pontosan mit ért al-Zaidi "Irán által támogatott" milíciának és azon is, hogy maga Irán mit reagál majd. Végül pedig az is lehetséges, hogy az új miniszterelnök csupán verbálisan akar eleget tenni egy konkrét amerikai elvárásnak, de semmit nem fog tenni azért, hogy az érintett szervezetek tényleg letegyék a fegyvert.
Amerika kivonulása rövidtávon annyiban biztosan fellélegzést jelent majd Irak népének, hogy leállnak az amerikai támaszpontok, iraki kormányerők elleni drón- és rakétatámadások Irán és az általuk támogatott fegyveres szervezetek részéről. Hosszabb távon azonban beláthatatlan következményei lesznek a dolognak.
Címlapkép forrása: Guy Peterson/Getty Images
Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
Ma kérették be Gergics Gábort.
Váratlanul elszabadult a pokol: összecsapások törtek ki az iszlamista hatalomban, rakétavetőket is bevetettek
Sok a megválaszolatlan kérdés.
Hitelminősítést adott ki a Moody's a 4iG távközlési leányvállalatára
A besorolás Ba1, pozitív kilátás mellett.
Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését
A tiltakozók nem akarják, hogy kerületi forrásokat irányítsanak a főváros költségvetésébe.
Új vezérigazgató került az Uniqa Biztosító élére
Kurtisz Krisztián visszatér a nemzetközi cégcsoporthoz.
Forbes: gyakorlatilag összeomolhattak a Mol és a Gazprom tárgyalásai a NIS-ről
Nagyon régóta húzódik az ügy.
Elindult a fűtési szezon, fontos üzenet érkezett Európa legnagyobb gázszállítójától
Közben egyre kevesebb az orosz gáz.
Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon
Az Országos Urbanisztikai Konferencián tartott előadást a miniszter.
Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.