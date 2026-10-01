Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet

Az idős vallási vezető legendásan távol tartotta magát a politikai hatalomtól, mégis a befolyása az iszlamista hatalom szinte minden részébe elért. Tanítványai között olyan személyek voltak, mint Mohammad Khatami reformista elnök, vagy Modzstaba Hámenei jelenlegi legfőbb vezető.

A legfontosabb szerepét egyértelműen az adta, hogy eltérő politikai oldalakról is hozzá fordult több vezető, amikor valamilyen tanácsra volt szüksége.

Éppen ez a függetlensége tette annyira befolyásossá, hiszen a politikai eseményekbe soha nem akart beleavatkozni, ez különösen akkor vált fontossá, amikor Iránt megosztotta valamilyen ügy. Zandzsáni kifejezetten ahhoz az eszméhez ragaszkodott, amely szerint a vallási vezetőknek nem szabad beavatkozni a politikába.

Egy 2017-es találkozó hosszasan beszélt, miért ellenzi a két terület összemosását:

…úgy véljük, hogy a túlzott politizálás, valamint a véleménykülönbségek – amelyek elkerülhetetlenek – megjelenése károsíthatja a klérus és a mecset megítélését, és a vallási hit gyengüléséhez vezethet

– hangsúlyozta.

A főajatollah egyik legfontosabb szerepét az oktatáson kívül 2009-ben töltötte be, amikor választást tartottak. Ali Hámenei ajatollah Mahmúd Ahmadinezsádot támogatta, úgy vélték, az ő javára elcsalták a választást. A kirobbanó tüntetések során több ezer embert tartóztattak le, ebben a helyzetben pedig sokan a klérikusoktól várták a megoldást, akik többször felléptek a letartóztatások ellen. Később is gyakran kérte, hogy politikailag megosztó esetekben engedjék szabadon a fogvatartottakat.

Élete nem maradt konfliktusoktól mentes, a keményvonalas szárnnyal például 2018-ban nagy figyelmet kapó összezördülése volt. Akkor azzal vádolták, hogy a reformistákhoz húz valójában, ami „méltatlan a tisztségéhez”. Az ügy komoly vitát generált, több magas rangú vezető súlyos kritikákkal illette Mohammad Jazdi ajatollahot, egy magas rangú konzervatív hitszónokot, aki bírálni kezdte Músza Sobeiri Zandzsánit. Arról nem tudni pontosan, hogy az idős ajatollahnak a mostani háborúban pontosan milyen szerepe volt, Teheránban most is súlyos törésvonalak alakultak ki azon, hogy pontosan miképpen folytassák a harcokat az Egyesült Államokkal, ami éppen a keményvonalasok megerősödéséhez vezetett.

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