Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
Orbán Anita külügyminiszter a hónap elején jelentette be a kiutasításokat. Szakértők szerint légyegében biztosan diplomata fedésben dolgozó hírszerzőkről lehetett szó
Cikkünk közlésekor azt még nem lehet tudni, hogy Moszkva hány magyar külképviseleti dolgozót küld haza, a nyugati diplomáciákban a megszokott eljárás az, hogy ugyanannyit.
Ami eddig kiderült az az, hogy a magyaroknak két hete van a távozásra, a moszkvai nagykövetség mellett pedig a szentpétervári és kazanyi konzulátusról is fognak hazaküldeni embereket.
A magyar külügy cikkünk közléséig csak egy rövid Facebook-bejegyzésben reagált:
"A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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