Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra

Bekérette az orosz külügy Gergics Gábor ideiglenes konzulátusi ügyvivőt azt követően, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án hazaküldött 10 orosz diplomatát.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.

Orbán Anita külügyminiszter a hónap elején jelentette be a kiutasításokat. Szakértők szerint légyegében biztosan diplomata fedésben dolgozó hírszerzőkről lehetett szó

Cikkünk közlésekor azt még nem lehet tudni, hogy Moszkva hány magyar külképviseleti dolgozót küld haza, a nyugati diplomáciákban a megszokott eljárás az, hogy ugyanannyit.

Ami eddig kiderült az az, hogy a magyaroknak két hete van a távozásra, a moszkvai nagykövetség mellett pedig a szentpétervári és kazanyi konzulátusról is fognak hazaküldeni embereket.

A magyar külügy cikkünk közléséig csak egy rövid Facebook-bejegyzésben reagált:

"A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad."

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