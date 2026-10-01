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Megölték az oroszok Kijev szellemét
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Megölték az oroszok Kijev szellemét

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Lelőtték az oroszok a 40-es számú „Kijev szelleme” légidandár egyik MiG-29-es vadászbombázóját, a pilóta, Marat Mambetov százados életét vesztette.

Az ukrán MiG-29-est orosz rakéta találta el bevetés közben, Mambetov százados katapultált, de nem élte túl az incidenst. A bevetés, haláleset körülményeiről egyelőre nem tudni többet.

A 40-es számú légidandár az egyik legrégebbi és legtapasztaltabb légierő-formáció Ukrajnában, az alakulat még a Szovjetunió idején, 1940-ben jött létre. Kulcsfontosságú szerepet játszottak a 40-esek MiG-29-esei Kijev védelmében a 2022-es orosz támadás során, ezért

Zelenszkij elnök 2024-ben „Kijev szelleme” elnevezéssel toldotta meg a dandár hivatalos nevét.

A „Kijev szelleme” egy mém, legenda, mely szerint egyetlen MiG-29-es lelőtt hat orosz vadászgépet Kijev körül a februári támadás során. A legendának nincs valóságalapja és az ukrán légierő ezt nyíltan el is ismerte, mindenesetre az elnevezés egyfajta szimbólummá vált, amely az ukránok aránytalan túlerővel szembeni küzdelmét jelképezi.

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Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images

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