A Kreml abban bízik, hogy a jelenlegi magyar vezetés a hűvösebb politikai viszony ellenére is fenntartja a gazdasági együttműködést Oroszországgal. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Budapest barátságtalan lépései idővel veszélyeztethetik a két ország üzleti kapcsolatait.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Dmitrij Peszkov csütörtöki nyilatkozatában kiemelte, hogy az új magyar kormány Oroszországhoz való hozzáállása jelentősen eltér

Orbán Viktor volt miniszterelnök kabinetjének irányvonalától.

Moszkva megítélése szerint azonban a jelenlegi budapesti vezetés eddig óvatosan járt el, és tudatosan elkerülte a gazdasági kapcsolatokat érintő elhamarkodott döntéseket.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a józan ész a gazdasági együttműködés folytatását diktálja, és az orosz vezetés reméli, hogy végül ez a racionális megközelítés fog érvényesülni. Újságírói kérdésre válaszolva ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a politikai nézeteltérések és a további barátságtalan magyar lépések megbosszulhatják magukat, és elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek a két ország gazdasági kapcsolataira.

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