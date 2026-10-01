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NATO-blokádtól rettegnek az oroszok – Különleges utasítást adott ki Vlagyimir Putyin
Globál

NATO-blokádtól rettegnek az oroszok – Különleges utasítást adott ki Vlagyimir Putyin

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Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges utasításokat adott Kalinyingrád védelmének megszervezésére – erről Nyikolaj Patrusev elnöki tanácsadó beszélt a News.ru cikke szerint.

Patrusev Kalinyingrád kormányzójával, Alekszej Beszprozvannyihhal találkozott, röviddel ezután beszélt az orosz állami sajtóval. A Kalinyingrád-exklávé most jelentős figyelmet kap az orosz médiában, mivel orosz vezetők azzal kezdték el vádolni a NATO-t, hogy blokádot akarnak szervezni a csupa NATO-tagállam által határolt régió köré.

Áttekintettük a Kalinyingrád-régió biztonságának kérdését. Az elnök minden utasítást kiadott a releváns állami szerveknek, megbízta őket azzal, hogy dolgozzanak nagyon körültekintően ezzel a kérdéssel”

– mondta Patrusev.

Azt nem részletezte, hogy pontosan milyen utasításokat adott ki Putyin.

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Tegnap Oroszország nukleáris támadással fenyegetőzött arra az esetre, ha a NATO megpróbálja blokád alá helyezni Kalinyingrádot.

A konfliktus alapját egy (szándékosan?) félreértett lengyel nyilatkozat adja: Radoslaw Sikorski külügyminiszter két hete arról beszélt, hogy NATO-gyakorlatokat kellene tartani Kalinyingrád körül, hogy az orosz erők katonákat és haditechnikai eszközöket vonjanak el az ukrán frontról.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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