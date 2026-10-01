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"Nincsenek hájpacnik, transzik, szakállasok!" – Előadta Trump minisztere, milyen sereget épít, de azért akadt pár bejelentés is

Portfolio
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Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a virginiai Quanticóban tartott beszédében új katonai kezdeményezéseket jelentett be szerdán - írja a New York Times.

A "State of the Force" (a haderő állapota) elnevezésű rendezvényen Hegseth több száz alacsonyabb rangú tiszt és közlegény előtt szólalt fel.

Az amerikai védelmi miniszter felsorolta, hogy kiket nem lát szívesen a hadseregben.

Nincsenek hájpacnik, transzik, szakállasok, különc fazonok, nyúlbélák vagy radikálisok

- mondta Hegseth, hozzátéve: "csak harcosok vannak!".

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A Fox News-műsorvezetőből lett védelmi miniszter kiállt korábbi döntései mellett, azaz hogy menesztett több tucat tábornokot, megtiltotta a transzneműeknek a katonai szolgálatot, és megszüntette a sokszínűségi programokat.

A jelen lévő újságírókra mutogatva "Amerika-ellenes veszteseknek" nevezte a sajtót, a háborús tudósításaikat pedig egyenesen hazaárulásnak minősítette.

Ez valójában hazaárulás. Rossz kimondani, de muszáj

- jelentette ki.

A beszéd nemcsak beszólásokkal, hanem érdemi bejelentésekkel is szolgált.

  • Hegseth egy új, "autonóm hadviselési parancsnokság" létrehozását hirdette meg az AI- és drónhadviselés fejlesztésére, amely a meglévő területi és funkcionális parancsnokságokkal egyenrangú szervezetként fog működni.
  • Emellett elindította a Project Meridian nevű kezdeményezést Elon Musk vezetésével a hadviselés jövőjének vizsgálatára. Erről itt írtunk bővebben.

  • A tárcavezető egy új, az Egyesült Államok területén felépítendő katonai bázis tervét is felvázolta, amelyet "erődnek" nevezett.

    Elmondása szerint az állami kormányzók versenghetnek majd a beruházásért, akár több százezer hektárnyi területet ajánlva az építkezéshez. A tervek szerint a külföldön állomásozó amerikai katonák tízezreit vonnák vissza erre az új bázisra, bár a miniszter nem részletezte, mely országokat érintené a csapatkivonás. A Pentagon már hónapok óta vizsgálja a külföldi, különösen az európai katonai jelenlét átalakítását.

A New York Times szerint

Hegseth politikai mozgástere egyre szűkül a pentagon élén, és nemcsak a népszerűtlen, több mint fél éve húzódó iráni háború miatt:

nem sikerült elfogadtatnia a Kongresszussal a Pentagon költségvetési kérelmét, Thomas Massie republikánus képviselő alkotmányos vádemelési eljárást kezdeményezett ellene, ráadásul a szárazföldi haderő és a haditengerészet élére sem neveztek még ki szenátus által jóváhagyott vezetőket.

A beszéd végén a fiatal katonák állva tapsolták meg Hegseth-et – ellentétben a tavalyi hasonló rendezvénnyel, ahol a pártpolitikai semlegességre törekvő tábornokok és admirálisok rezzenéstelen arccal hallgatták végig a gyakran politikai mezsgyére tévedő védelmi minisztert.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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