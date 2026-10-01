Pilóták közötti verekedésként terjedt el, de sokkal súlyosabb az izraeli repülőgépes incidens

Izrael leállította a Flydubai izraeli járatait a szerdai merényletkísérlet miatt a vizsgálat lezárásáig - jelentette a helyi média csütörtökön.

Miri Regev közlekedési miniszter elrendelte a Flydubai Izraelbe közlekedő járatainak hatnapos leállítását az incidens körülményeinek tisztázásáig. A szerda reggeli járaton történt feltételezett merényletkísérlet vizsgálatának függvényében ezt az időszakot meghosszabbíthatják. Az emirátusi légitársaság naponta tíz járatot üzemeltet Izraelbe.

A felfüggesztés idején izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat. A járatok szüneteltetéséről az emirátusi hatóságokkal egyeztettek.

A döntésre azután került sor, hogy Miri Regev közlekedési miniszter felszólította Benjámin Netanjahu miniszterelnököt, hogy azonnal állítsák le a légitársaság járatait az incidens körülményeinek tisztázásáig.

A szerdai reggeli járaton az ománi másodpilóta feltételezhetően azt akarta elérni, hogy a gép lezuhanjon, de ezt a kapitány és a pilótafülkébe behatoló izraeli utasok megakadályozták.

Regev szerint a Flydubai megsértette a két ország közötti légiközlekedési megállapodást, amely kimondja, hogy Izraelben csak olyan országok pilótái szállhatnak le, amelyekkel Izrael diplomáciai kapcsolatban áll.

Egy izraeli illetékes közölte, hogy az ománi másodpilóta korábban soha nem szállt le Izraelben.

Regev azt is követelte a miniszterelnöktől, hogy azonnal engedélyezzék az izraeli légitársaságok Dubajba közlekedő járatait izraeli biztonsági ellenőrzés mellett. Az izraeli légitársaságok jelenleg nem repülhetnek Dubajba a biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó követelésekkel kapcsolatos vita miatt.

A Flydubai diszkontlégitársaság, 2008-ban alapították, és egy évvel később kezdte meg működését. Izraelben 2020. november 26-án szállt le a Ben-Gurion repülőtéren a Flydubai első menetrend szerinti kereskedelmi járata, amely Dubajból Tel-Avivba közlekedett.

A légitársaság már a kezdetektől napi két, azaz heti 14 járatot üzemeltetett, így Dubaj az izraeli utasok számára átszállóhelyet biztosított további ázsiai, afrikai és távol-keleti úti célok felé. 2026-ban egyes időszakokban naponta akár tíz járat is közlekedett mindkét irányban.

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