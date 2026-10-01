Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A Kelet, Nyugat, Észak és Dél országainak előbb vagy utóbb meg kell állapodniuk az új világrend kialakításának elveiről

- jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén.

Az orosz államfő kiemelte, hogy a klub tagjai "a jó hagyománynak megfelelően" összegyűltek, hogy megvitassák a világ legsürgetőbb problémáit.

"Mi mindig is arra törekedtünk, hogy ne csupán diagnózist állítsunk fel a világ helyzetéről, hanem felvázoljuk a kialakulóban lévő világrend körvonalait is. Meggyőződésem, hogy a klub által felhalmozott szellemi tőke, valamint a közvetlen és bizalmi kommunikációból származó tapasztalatok mindenképpen szükségessé válnak majd, amikor mindannyiunknak – Keletnek és Nyugatnak, Északnak és Délnek – előbb-utóbb meg kell majd állapodnunk az emberiség haladását és fejlődését a következő évtizedekben biztosítani hivatott új világrend kialakításának alapelveiről" - mondta.