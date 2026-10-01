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Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Vlagyimir Putyin új világrendről egyezkedne

A Kelet, Nyugat, Észak és Dél országainak előbb vagy utóbb meg kell állapodniuk az új világrend kialakításának elveiről

- jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén.

Az orosz államfő kiemelte, hogy a klub tagjai "a jó hagyománynak megfelelően" összegyűltek, hogy megvitassák a világ legsürgetőbb problémáit.

"Mi mindig is arra törekedtünk, hogy ne csupán diagnózist állítsunk fel a világ helyzetéről, hanem felvázoljuk a kialakulóban lévő világrend körvonalait is. Meggyőződésem, hogy a klub által felhalmozott szellemi tőke, valamint a közvetlen és bizalmi kommunikációból származó tapasztalatok mindenképpen szükségessé válnak majd, amikor mindannyiunknak – Keletnek és Nyugatnak, Északnak és Délnek – előbb-utóbb meg kell majd állapodnunk az emberiség haladását és fejlődését a következő évtizedekben biztosítani hivatott új világrend kialakításának alapelveiről" - mondta.

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Megszólalt Peszkov a Magyarországgal kapcsolatos gazdasági együttműködésről - Figyelmeztetést küldött Budapestnek

A Kreml abban bízik, hogy a jelenlegi magyar vezetés a hűvösebb politikai viszony ellenére is fenntartja a gazdasági együttműködést Oroszországgal. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Budapest barátságtalan lépései idővel veszélyeztethetik a két ország üzleti kapcsolatait.

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Megszólalt Peszkov a Magyarországgal kapcsolatos gazdasági együttműködésről - Figyelmeztetést küldött Budapestnek
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Megölték az oroszok Kijev szellemét

Lelőtték az oroszok a 40-es számú „Kijev szelleme” légidandár egyik MiG-29-es vadászbombázóját, a pilóta, Marat Mambetov százados életét vesztette.

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Megölték az oroszok Kijev szellemét
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Aggódnak az oroszok: szép csendben fegyvereseket telepít Trump Oroszország hátsó udvarába

Amerikai cég fogja üzemeltetni az Örményországon átvezető „Trump-utat,” ebből egyenesen következik, hogy amerikai zsoldosokat is telepítenek majd a volt szovjet tagállamba az amerikaiak – ecseteli az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Alekszej Svesztov a TASZSZ-nak.

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Aggódnak az oroszok: szép csendben fegyvereseket telepít Trump Oroszország hátsó udvarába
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Kiküldi a behívókat Putyin: 120 ezer orosz embert szólítanak fegyverbe

Elkezdődött az őszi sorozási szezon Oroszországban: 120 ezer fiatal kap a következő napokban sorkatonai behívót, október 10-től kell jelentkezniük szolgálatra az alakulatuknál - tudósított az UNN.

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Kiküldi a behívókat Putyin: 120 ezer orosz embert szólítanak fegyverbe
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NATO-blokádtól rettegnek az oroszok – Különleges utasítást adott ki Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges utasításokat adott Kalinyingrád védelmének megszervezésére – erről Nyikolaj Patrusev elnöki tanácsadó beszélt a News.ru cikke szerint.

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NATO-blokádtól rettegnek az oroszok – Különleges utasítást adott ki Vlagyimir Putyin
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Dróntalálat érte Kijev egyik legforgalmasabb hídját

A kijevi Pivdennij (déli) híd tartószerkezetébe csapódott két orosz drón csütörtökön, a közlekedés szünetel az ukrán főváros egyik legfontosabb átkelőjén - jelentették ukrán hírforrások.

A dróntámadás tényét Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is megerősítette a Telegramon. A metró és a felszíni tömegközlekedés forgalmát a hídon leállították, a szakértők jelenleg vizsgálják a szerkezetet.

(MTI

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Támadás ért egy ukrajnai nukleáris létesítményt: azonnal közölték a sugárzási adatokat

Az orosz erők drónnal támadták meg szerda este a kijevi nukleáris kutatóintézetet, a kutatóreaktor nem sérült meg - közölte az ukrán állami nukleáris szabályozási felügyelet honlapján csütörtökön.

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Támadás ért egy ukrajnai nukleáris létesítményt: azonnal közölték a sugárzási adatokat
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Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra

Bekérette az orosz külügy Gergics Gábor ideiglenes konzulátusi ügyvivőt azt követően, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án hazaküldött 10 orosz diplomatát.

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Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
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Elindult a fűtési szezon, fontos üzenet érkezett Európa legnagyobb gázszállítójától

Norvégia gázszállító rendszere felkészülten várja a téli szezont, miközben Európa az iráni konfliktus miatt megugró energiaárakkal és a csökkenő orosz gázszállításokkal küzd.

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Elindult a fűtési szezon, fontos üzenet érkezett Európa legnagyobb gázszállítójától
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Váratlanul felbukkantak az amerikai F-35-ök a felemelkedő atomhatalomban: Putyin ellen mehet ki a játék

Először vettek részt ötödik generációs F-35 Lightning II lopakodó vadászgépek Indiában a Tarang Sakti gyakorlaton, egy évvel azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lehetőséget adott Újdelhinek – számolt be az Eurasian Times.

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Váratlanul felbukkantak az amerikai F-35-ök a felemelkedő atomhatalomban: Putyin ellen mehet ki a játék
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 107 drónnal támadta az országot, ebből a légvédelem 87-et semmisített meg.

(Telegram)

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Figyelmeztetnek a titkosszolgálatok: Moszkva Garri Kaszparov halálát kívánja

A litván és az amerikai titkosszolgálatok arra figyelmeztették Garri Kaszparov sakknagymestert, a Kreml egyik ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete. A hírt Kaszparov osztotta meg csütörtökön a közösségi médiában.

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Figyelmeztetnek a titkosszolgálatok: Moszkva Garri Kaszparov halálát kívánja
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„El tudjatok kapni?” – Orbán Áron állítólag Ausztriában is feltartóztatott volna egy ukrán konvojt

Orbán Áron egy Grazban élő üzletembernél próbálhatta elérni, hogy Ausztriában is feltartóztassanak egy ukrán pénzszállítmányt – írja a 444. A lap által ismertetett üzenetváltásra állítólag március végén, a magyarországi aranykonvojügy után került sor.

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„El tudjatok kapni?” – Orbán Áron állítólag Ausztriában is feltartóztatott volna egy ukrán konvojt
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Ha végignézzük az orosz vezetők nyilatkozatait, nagyon úgy fest, még sokáig velünk marad a háború réme

Oroszország parlamenti választásai után Vlagyimir Putyin megerősítve érezheti magát, hiszen az Egységes Oroszország párt minden eddiginél több képviselői helyet szerzett az Állami Dumában. Mindeközben sem a háború leállítására, sem az eszkaláció mérséklésére utaló jel nem látszik Moszkva részéről – sőt, a Kreml retorikája és lépései egyaránt a konfliktus elmélyülését vetítik előre - írta a BBC.

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Ha végignézzük az orosz vezetők nyilatkozatait, nagyon úgy fest, még sokáig velünk marad a háború réme
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Érkeznek az első jelentések az éjszakai dróntámadásokról

Az eddigi adatok szerint Odesszában legalább egy ember megsebesült, Mikolajiv megyében pedig egy halálos áldozata van a csütörtökre virradóra és reggel végrehajtott orosz dróntámadásoknak, Kijevben és Szumiban is károk keletkeztek - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

(MTI)

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Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok

Oroszország először vetett be egy speciális, nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok és acél hídszerkezetek megsemmisítésére tervezett, kumulatív robbanófejjel felszerelt sugárhajtású drónt – jelentette be Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök védelmi technológiai tanácsadója. Az új fegyver alkalmazására az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó, hónapok óta nem látott mértékű orosz támadássorozat közepette került sor - írta a Kyiv Independent.

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Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok
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Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

Oroszország új, sugárhajtású drónjai komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet, mivel a hagyományos eszközökkel nem lehet hatékonyan elfogni a nagy sebességű célpontokat, miközben a támadások egyre inkább Kijev kritikus infrastruktúráját veszik célba. Az ukrán védelmi ipar gőzerővel dolgozik az új elfogódrónok kifejlesztésén, ám a sorozatgyártás beindulása még hónapokig is eltarthat - jelentette a WRAL News.

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Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk
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Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Zinchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

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