Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vlagyimir Putyin új világrendről egyezkedne
A Kelet, Nyugat, Észak és Dél országainak előbb vagy utóbb meg kell állapodniuk az új világrend kialakításának elveiről
- jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén.
Az orosz államfő kiemelte, hogy a klub tagjai "a jó hagyománynak megfelelően" összegyűltek, hogy megvitassák a világ legsürgetőbb problémáit.
"Mi mindig is arra törekedtünk, hogy ne csupán diagnózist állítsunk fel a világ helyzetéről, hanem felvázoljuk a kialakulóban lévő világrend körvonalait is. Meggyőződésem, hogy a klub által felhalmozott szellemi tőke, valamint a közvetlen és bizalmi kommunikációból származó tapasztalatok mindenképpen szükségessé válnak majd, amikor mindannyiunknak – Keletnek és Nyugatnak, Északnak és Délnek – előbb-utóbb meg kell majd állapodnunk az emberiség haladását és fejlődését a következő évtizedekben biztosítani hivatott új világrend kialakításának alapelveiről" - mondta.
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A dróntámadás tényét Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is megerősítette a Telegramon. A metró és a felszíni tömegközlekedés forgalmát a hídon leállították, a szakértők jelenleg vizsgálják a szerkezetet.
(MTI
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Bekérette az orosz külügy Gergics Gábor ideiglenes konzulátusi ügyvivőt azt követően, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án hazaküldött 10 orosz diplomatát.
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Jelentett az ukrán légvédelem
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(Telegram)
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Ha végignézzük az orosz vezetők nyilatkozatait, nagyon úgy fest, még sokáig velünk marad a háború réme
Oroszország parlamenti választásai után Vlagyimir Putyin megerősítve érezheti magát, hiszen az Egységes Oroszország párt minden eddiginél több képviselői helyet szerzett az Állami Dumában. Mindeközben sem a háború leállítására, sem az eszkaláció mérséklésére utaló jel nem látszik Moszkva részéről – sőt, a Kreml retorikája és lépései egyaránt a konfliktus elmélyülését vetítik előre - írta a BBC.
Érkeznek az első jelentések az éjszakai dróntámadásokról
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(MTI)
Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok
Oroszország először vetett be egy speciális, nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok és acél hídszerkezetek megsemmisítésére tervezett, kumulatív robbanófejjel felszerelt sugárhajtású drónt – jelentette be Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök védelmi technológiai tanácsadója. Az új fegyver alkalmazására az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó, hónapok óta nem látott mértékű orosz támadássorozat közepette került sor - írta a Kyiv Independent.
Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk
Oroszország új, sugárhajtású drónjai komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet, mivel a hagyományos eszközökkel nem lehet hatékonyan elfogni a nagy sebességű célpontokat, miközben a támadások egyre inkább Kijev kritikus infrastruktúráját veszik célba. Az ukrán védelmi ipar gőzerővel dolgozik az új elfogódrónok kifejlesztésén, ám a sorozatgyártás beindulása még hónapokig is eltarthat - jelentette a WRAL News.
Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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