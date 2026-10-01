Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok

Beszkresztnov a Telegramon közölte, hogy a robbanófej egy 40 kilogrammos főtöltetből és négy kiegészítő rombolómodulból áll, amelyeket

kifejezetten a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok, valamint az acél hídszerkezetek rombolására fejlesztettek ki.

A tanácsadó szerint az orosz erők a kulcsfontosságú villamosenergia-átviteli hálózatok ellen tervezik bevetni az új eszközt.

A szerda esti órákra Kijevben és környékén, valamint Csernyihiv és Zsitomir megyékben rendkívüli áramkorlátozásokat kellett bevezetni – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A támadás az orosz energetikai hadjárat jelentős eszkalációját jelzi. Szerhij Koreckij miniszterelnök elmondása szerint a nyár óta szinte egyetlen nap sem telt el az energetikai infrastruktúra elleni csapások nélkül, ám ilyen tömeges és összetett támadásra a legutóbbi fűtési szezon vége óta nem volt példa.

Ukrajna villamosenergia-rendszere már az újabb őszi hullám előtt is komoly nyomás alatt állt. A nyári kánikula idején megugró fogyasztás, valamint a korábbi orosz csapások miatt több régióban is átmeneti áramkimaradások alakultak ki. Az állami átviteli rendszerirányító, az Ukrenergo emiatt többször is a csúcsidőszaki fogyasztás visszafogására szólította fel a lakosságot.

A címlapkép illusztráció, egy Sahed-136-os látható rajta. Címlapkép forrása: Reuters