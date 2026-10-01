14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok
Globál

Sötétségbe borulhat az ukrán főváros és több régió: új módszerrel támadnak az oroszok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország először vetett be egy speciális, nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok és acél hídszerkezetek megsemmisítésére tervezett, kumulatív robbanófejjel felszerelt sugárhajtású drónt – jelentette be Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök védelmi technológiai tanácsadója. Az új fegyver alkalmazására az ukrán energetikai infrastruktúrát célzó, hónapok óta nem látott mértékű orosz támadássorozat közepette került sor - írta a Kyiv Independent.

Beszkresztnov a Telegramon közölte, hogy a robbanófej egy 40 kilogrammos főtöltetből és négy kiegészítő rombolómodulból áll, amelyeket

kifejezetten a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopok, valamint az acél hídszerkezetek rombolására fejlesztettek ki.

A tanácsadó szerint az orosz erők a kulcsfontosságú villamosenergia-átviteli hálózatok ellen tervezik bevetni az új eszközt.

A szerda esti órákra Kijevben és környékén, valamint Csernyihiv és Zsitomir megyékben rendkívüli áramkorlátozásokat kellett bevezetni – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A támadás az orosz energetikai hadjárat jelentős eszkalációját jelzi. Szerhij Koreckij miniszterelnök elmondása szerint a nyár óta szinte egyetlen nap sem telt el az energetikai infrastruktúra elleni csapások nélkül, ám ilyen tömeges és összetett támadásra a legutóbbi fűtési szezon vége óta nem volt példa.

Még több Globál

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

Elismerte Trump saját menye: belebukhatnak a republikánusok az iráni háborúba, de így is megéri

Ukrajna villamosenergia-rendszere már az újabb őszi hullám előtt is komoly nyomás alatt állt. A nyári kánikula idején megugró fogyasztás, valamint a korábbi orosz csapások miatt több régióban is átmeneti áramkimaradások alakultak ki. Az állami átviteli rendszerirányító, az Ukrenergo emiatt többször is a csúcsidőszaki fogyasztás visszafogására szólította fel a lakosságot.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

A címlapkép illusztráció, egy Sahed-136-os látható rajta. Címlapkép forrása: Reuters

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Atomtámadással fenyegetőzik Moszkva, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Bedurvultak az oroszok: ha Európa ezt tényleg megteszi, Moszkva indítja az atomfegyvereket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility