Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

Az eredetileg iráni tervezésű Sahed drónok legújabb, Oroszországban fejlesztett sugárhajtóművel felszerelt változatai, a Gerány-4-esek több száz kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak az éjszakai égbolton, így a légvédelmi egységeknek mindössze másodperceik maradnak a reakcióra. A drónok magasabban és gyorsabban repülnek, mint a korábbi, propelleres modellek, ezért a nehézgéppuskákra támaszkodó mobil egységek gyakorlatilag tehetetlenek velük szemben, jó esetben is csak másodperceik vannak a gépek lelövésére.

Olyan ez, mintha disznót kergetnénk az erdőben

– jellemezte a helyzetet Volodimir Szergyuk, az egyik ukrán légvédelmi egység parancsnoka.

Az elmúlt hetekben felerősödött támadássorozat célpontjai között energetikai létesítmények, ipari üzemek, vasútvonalak, postahivatalok, bevásárlóközpontok, távközlési hálózatok, benzinkutak és a gabonaexport szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra egyaránt szerepel. Kijev egyre inkább frontvárosi jelleget ölt: az élelmiszer-ellátás akadozik, éjjel-nappal robbanások zajától hangos a város, a lakosok pedig a belvárost érő csapások elől kénytelenek óvóhelyekre menekülni.

Az ukrán légvédelem elektronikai hadviselési eszközökkel és mesterséges intelligenciával igyekszik az orosz drónokat szűk légi folyosókba terelni, hogy az elfogóeszközök nagyobb eséllyel semlegesíthessék őket. A leggyorsabb ukrán elfogódrónok azonban jellemzően csak 300–400 km/h-s sebességet érnek el, ami kevés az új fenyegetés elhárításához. A kezelőszemélyzetek már egy új típusú elfogót is tesztelnek, amelyet külön hűtőrendszerrel szereltek fel, hogy az akkumulátorok a megnövelt sebesség mellett se melegedjenek túl.

Egyelőre az F–16-os vadászgépek jelentik a leghatékonyabb védelmet a sugárhajtású drónok ellen, ám a rendelkezésre álló flotta jelentős része éppen karbantartás alatt áll.

Emellett Ukrajna elfogórakéta-készletei is kimerülőben vannak, ami az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezést is súlyosan nehezíti.

Az ukrán hadiipar versenyt fut az idővel. Olekszij Babenko, a Vyrij Drones vezérigazgatója elismerte, hogy bár előre figyelmeztették őket a sugárhajtású drónok várható megjelenésére, nem volt kész megoldásuk a problémára. A legnagyobb szűk keresztmetszetet a miniatűr sugárhajtóművek beszerzése jelenti, mivel az európai gyártók kapacitása messze elmarad az ukrán igényektől. Babenko három-négy hónapra becsüli a sorozatgyártás beindításához szükséges időt, más elemzők szerint ez akár hat hónapot is igénybe vehet. Volodimir Zelenszkij elnök a gyártás felgyorsítását sürgeti.

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