Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

Az eredetileg iráni tervezésű Sahed drónok legújabb, Oroszországban fejlesztett sugárhajtóművel felszerelt változatai, a Gerány-4-esek több száz kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak az éjszakai égbolton, így a légvédelmi egységeknek mindössze másodperceik maradnak a reakcióra. A drónok magasabban és gyorsabban repülnek, mint a korábbi, propelleres modellek, ezért a nehézgéppuskákra támaszkodó mobil egységek gyakorlatilag tehetetlenek velük szemben, jó esetben is csak másodperceik vannak a gépek lelövésére.
Olyan ez, mintha disznót kergetnénk az erdőben
– jellemezte a helyzetet Volodimir Szergyuk, az egyik ukrán légvédelmi egység parancsnoka.
Az elmúlt hetekben felerősödött támadássorozat célpontjai között energetikai létesítmények, ipari üzemek, vasútvonalak, postahivatalok, bevásárlóközpontok, távközlési hálózatok, benzinkutak és a gabonaexport szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra egyaránt szerepel. Kijev egyre inkább frontvárosi jelleget ölt: az élelmiszer-ellátás akadozik, éjjel-nappal robbanások zajától hangos a város, a lakosok pedig a belvárost érő csapások elől kénytelenek óvóhelyekre menekülni.
Az ukrán légvédelem elektronikai hadviselési eszközökkel és mesterséges intelligenciával igyekszik az orosz drónokat szűk légi folyosókba terelni, hogy az elfogóeszközök nagyobb eséllyel semlegesíthessék őket. A leggyorsabb ukrán elfogódrónok azonban jellemzően csak 300–400 km/h-s sebességet érnek el, ami kevés az új fenyegetés elhárításához. A kezelőszemélyzetek már egy új típusú elfogót is tesztelnek, amelyet külön hűtőrendszerrel szereltek fel, hogy az akkumulátorok a megnövelt sebesség mellett se melegedjenek túl.
Egyelőre az F–16-os vadászgépek jelentik a leghatékonyabb védelmet a sugárhajtású drónok ellen, ám a rendelkezésre álló flotta jelentős része éppen karbantartás alatt áll.
Emellett Ukrajna elfogórakéta-készletei is kimerülőben vannak, ami az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezést is súlyosan nehezíti.
Az ukrán hadiipar versenyt fut az idővel. Olekszij Babenko, a Vyrij Drones vezérigazgatója elismerte, hogy bár előre figyelmeztették őket a sugárhajtású drónok várható megjelenésére, nem volt kész megoldásuk a problémára. A legnagyobb szűk keresztmetszetet a miniatűr sugárhajtóművek beszerzése jelenti, mivel az európai gyártók kapacitása messze elmarad az ukrán igényektől. Babenko három-négy hónapra becsüli a sorozatgyártás beindításához szükséges időt, más elemzők szerint ez akár hat hónapot is igénybe vehet. Volodimir Zelenszkij elnök a gyártás felgyorsítását sürgeti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült a rideg valóság a mesterséges intelligenciáról: hatalmasat lehet vele spórolni, de van egy komoly bökkenő
Kevesen jutottak túl a kísérleti szakaszon.
Kevesebb ételt dobunk ki, mint az EU-ban, de a pazarlás szerkezete sem ugyanaz
Az uniós átlagnál kevesebb élelmiszerhulladék jut egy magyar lakosra, de nagyobb rész keletkezik a háztartásokban.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Egy egész szektort ütött meg az erős forint
Gyenge lett a nyári szezon.
Elismerte Trump saját menye: belebukhatnak a republikánusok az iráni háborúba, de így is megéri
Az irániak mindent megtesznek, hogy ártsanak az elnöknek?
Kiderült az igazság a modern autókról: így gyűjtenek bizalmas adatokat a sofőrökről
Ijesztő eredmények születtek.
Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet
Antiszemita üzenetek láttak napvilágot.
Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!
Ha kérnének, sem kapnának semmit az orosz elnök szerint.
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.