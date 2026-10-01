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Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk
Globál

Szinte tehetetlen az ukrán légvédelem: olyan fegyvert vetett be Oroszország, amire alig van válaszuk

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Oroszország új, sugárhajtású drónjai komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet, mivel a hagyományos eszközökkel nem lehet hatékonyan elfogni a nagy sebességű célpontokat, miközben a támadások egyre inkább Kijev kritikus infrastruktúráját veszik célba. Az ukrán védelmi ipar gőzerővel dolgozik az új elfogódrónok kifejlesztésén, ám a sorozatgyártás beindulása még hónapokig is eltarthat - jelentette a WRAL News.

Az eredetileg iráni tervezésű Sahed drónok legújabb, Oroszországban fejlesztett sugárhajtóművel felszerelt változatai, a Gerány-4-esek több száz kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak az éjszakai égbolton, így a légvédelmi egységeknek mindössze másodperceik maradnak a reakcióra. A drónok magasabban és gyorsabban repülnek, mint a korábbi, propelleres modellek, ezért a nehézgéppuskákra támaszkodó mobil egységek gyakorlatilag tehetetlenek velük szemben, jó esetben is csak másodperceik vannak a gépek lelövésére.

Olyan ez, mintha disznót kergetnénk az erdőben

– jellemezte a helyzetet Volodimir Szergyuk, az egyik ukrán légvédelmi egység parancsnoka.

Az elmúlt hetekben felerősödött támadássorozat célpontjai között energetikai létesítmények, ipari üzemek, vasútvonalak, postahivatalok, bevásárlóközpontok, távközlési hálózatok, benzinkutak és a gabonaexport szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra egyaránt szerepel. Kijev egyre inkább frontvárosi jelleget ölt: az élelmiszer-ellátás akadozik, éjjel-nappal robbanások zajától hangos a város, a lakosok pedig a belvárost érő csapások elől kénytelenek óvóhelyekre menekülni.

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Az ukrán légvédelem elektronikai hadviselési eszközökkel és mesterséges intelligenciával igyekszik az orosz drónokat szűk légi folyosókba terelni, hogy az elfogóeszközök nagyobb eséllyel semlegesíthessék őket. A leggyorsabb ukrán elfogódrónok azonban jellemzően csak 300–400 km/h-s sebességet érnek el, ami kevés az új fenyegetés elhárításához. A kezelőszemélyzetek már egy új típusú elfogót is tesztelnek, amelyet külön hűtőrendszerrel szereltek fel, hogy az akkumulátorok a megnövelt sebesség mellett se melegedjenek túl.

Egyelőre az F–16-os vadászgépek jelentik a leghatékonyabb védelmet a sugárhajtású drónok ellen, ám a rendelkezésre álló flotta jelentős része éppen karbantartás alatt áll.

Emellett Ukrajna elfogórakéta-készletei is kimerülőben vannak, ami az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezést is súlyosan nehezíti.

Az ukrán hadiipar versenyt fut az idővel. Olekszij Babenko, a Vyrij Drones vezérigazgatója elismerte, hogy bár előre figyelmeztették őket a sugárhajtású drónok várható megjelenésére, nem volt kész megoldásuk a problémára. A legnagyobb szűk keresztmetszetet a miniatűr sugárhajtóművek beszerzése jelenti, mivel az európai gyártók kapacitása messze elmarad az ukrán igényektől. Babenko három-négy hónapra becsüli a sorozatgyártás beindításához szükséges időt, más elemzők szerint ez akár hat hónapot is igénybe vehet. Volodimir Zelenszkij elnök a gyártás felgyorsítását sürgeti.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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