Trump olcsóbb dízelt akar, a világ fizetheti meg az árát

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Befektetői körökben hetek óta téma, hogy a választások előtt korlátozza-e a dízelexportot a Trump-adminisztráció, ahogyan azt néhány republikánus képviselő szorgalmazza. Trump és kormánya vezető tisztségviselőinek nyilatkozatai alapján Washington már komolyan mérlegeli a beavatkozást. Szóba jöhet egy 45–90 napos teljes exporttilalom, illetve a kivitel részleges, kötelező vagy önkéntes visszafogása is. A kormányzat népszerűségi problémái mellett kevésbé valószínű, hogy végül semmilyen intézkedés nem születik. Az exportkorlátozás ráadásul még mindig észszerűbbnek tűnik több eddig felvetett népszerűségnövelő ötletnél, például az 5000 dolláros Trump-osztaléknál. Összességében a napi 300–500 ezer hordós exportcsökkentést célzó részleges korlátozás látszik a legvalószínűbbnek, ami tovább emelheti a globális dízelárakat.

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A dízelpiac sínyli meg leginkább a háborúkat

2026 elején még úgy tűnt, hogy az elmúlt évek geopolitikai és ellátási zavarai után az év során normalizálódhatnak a szénhidrogénárak és a finomítói árrések.

Ezt a várakozást azonban alapjaiban írta át az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborúja,

amely a Hormuzi-szoros lezárásához és az Öböl menti országok energetikai infrastruktúrájának súlyos károsodásához vezetett. Ezzel párhuzamosan a tavaszi és nyári ukrán támadások egyre nagyobb károkat okoztak az orosz finomítói rendszerben, végül arra kényszerítve Moszkvát, hogy júliusban korlátozza a dízelexportot.

A háború kitörésekor készült elemzések várakozásaival szemben a legsúlyosabb zavarok a finomított termékek,

különösen a dízel és a kerozin piacán jelentkeztek.

A kieső közel-keleti és orosz finomítói kapacitás közvetlenül csökkentette a kínálatot. Ráadásul a Közel-Keletről származó, jellemzően közepes sűrűségű nyersolajok pótlása sem egyszerű: ezekből arányaiban több dízel és kerozin állítható elő, mint a nagyon könnyű amerikai palaolajokból. A kínálati sokk ezért erősebben érintette a dízel és a kerozin piacát, mint a benzinét.

Az Öböl menti országok és Oroszország együttes nettó dízel- és gázolajexportja augusztusra napi mintegy 1,5 millió hordóval csökkent a februári, háború előtti szinthez képest. A két régió a válság előtt a globális tengeri dízelkereskedelem közel 45 százalékát adta. A kiesés egy részét az Egyesült Államok, valamint több ázsiai exportőr – különösen Kína, India és Dél-Korea – növekvő szállításai ellensúlyozták, miközben az amerikai finomítók a nyár végére rendkívül magas kihasználtsággal működtek.

Ez azonban nem bizonyult elegendőnek: a globális tengeri dízel- és gázolajexport 2026 augusztusában átlagosan mindössze napi 4,6 millió hordót tett ki, körülbelül 10 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A világpiac tehát éppen akkor vált egyre inkább függővé az amerikai dízelexporttól, amikor a rekordközeli belföldi árak miatt Washingtonban nőni kezdett a kivitel korlátozását sürgető politikai nyomás.

Koncentrált a kínálat, akár ellátási problémák is jöhetnek

A globális dízelpiac kínálati oldala erősen koncentrált: 2025-ben az Egyesült Államok, Oroszország, Szaúd-Arábia, India és Dél-Korea tartozott a legfontosabb dízel- és gázolajexportőrök közé. Az Egyesült Államok nettó exportja önmagában napi mintegy 1,1 millió hordó volt, míg Oroszország – akkor még a világ második legnagyobb dízelexportőreként – több mint napi 0,8 millió hordót szállított a külpiacokra.

Azok az országok a legsérülékenyebbek, amelyek jelentős dízelfogyasztásuk mellett csak korlátozott saját finomítói kapacitással rendelkeznek. Ausztrália a felhasznált finomított termékek döntő részét importálja, Brazília pedig dízelkeresletének jelenleg körülbelül egynegyedét fedezi külföldről. Különösen kitett Ukrajna, ahol a háború során a hazai finomítói kapacitás gyakorlatilag megsemmisült, miközben a sérült villamosenergia-rendszer miatt a dízelgenerátorok használata tovább növeli az üzemanyag stratégiai jelentőségét. Az EU is számottevő dízelimportra szorul.

A magasabb világpiaci ár természetesen minden dízelfogyasztót érint, a fuvarozóktól és a mezőgazdasági termelőktől a végső fogyasztókig. A szállítási költségeken keresztül az inflációt, azon keresztül pedig akár a kötvényhozamokat is felfelé hajthatja. Ha azonban a válságban egyre több termelő ország követné Oroszország példáját, és exportkorlátozásokat vezetne be,

az áremelkedés mellett fizikai ellátási problémák is kialakulhatnának.

Ezek elsősorban a tartósan nettó importra szoruló országokat sújtanák.

Ezt benézte az amerikai vezetés, jöhet az exportkorlátozás

Amikor február végén az Egyesült Államok és Izrael megindította az Irán elleni háborút, a novemberi félidős választások még távolinak tűntek. Sem Washington, sem a független elemzők jelentős része nem számított arra, hogy a konfliktus ennyire elhúzódik, és gazdasági következményei meghatározzák majd az amerikai belpolitikai napirendet.

A gyors lezárás reménye mára nagyrészt szertefoszlott: Trump szeptemberi ENSZ-beszédében már arról beszélt, hogy az Iránnal kötendő megállapodás valószínűleg csak a novemberi választások után születhet meg. Ez politikailag különösen kellemetlen helyzet, mert

az amerikai választók – ahogy szinte minden ország lakossága – rendkívül érzékenyek az üzemanyagárakra.

A dízel drágulása ráadásul a fuvarozási, mezőgazdasági és logisztikai költségeken keresztül is gyorsan megjelenik a megélhetési költségekben. A Reuters/Ipsos augusztus végi felmérése szerint a regisztrált választók 47 százaléka a megélhetési költségeket nevezte meg a félidős választáson hozott döntését leginkább befolyásoló tényezőként, miközben Trump támogatottsága szeptemberre 32 százalékra csökkent.

Közben az amerikai finomítók részben átalakították termelésük összetételét, és nagyon magas kihasználtság mellett jelentősen növelték dízel- és kerozintermelésüket, valamint exportjukat. A második negyedévben az amerikai dízelexport átlagosan napi 1,56 millió hordóra emelkedett, mintegy félmillió hordóval meghaladva az ötéves átlagot.

Politikailag innen kézenfekvőnek tűnik az érvelés, hogy ha az export egy részét belföldön tartanák, csökkenhetnének az amerikai dízelárak.

Az elmúlt hetekben ezért egyre több republikánus politikus követelt teljes vagy részleges exportkorlátozást.

A napokban már Trump is arról beszélt, hogy kormánya mérlegel bizonyos lépéseket, bár a teljes exporttilalom egyelőre nincs napirenden.

Miért nem jó ötlet ez?

Az amerikai dízelexport korlátozásával szembeni legfontosabb érv, hogy az Egyesült Államok finomítói és logisztikai rendszere földrajzilag nem egységes. A finomítói kapacitás mintegy 54 százaléka a Mexikói-öböl partvidékén koncentrálódik, ahol jóval több dízelt állítanak elő, mint amennyit a régió elfogyaszt. A meglévő csővezeték-, kikötői és szállítási infrastruktúra azonban csak korlátozottan képes ezt a többletet az ország más részeibe továbbítani.

Egy teljes és tartós exporttilalom ezért könnyen visszaüthetne. Az exportlehetőség megszűnésével a térség tárolói gyorsan megtelnének, majd a finomítók kénytelenek lennének csökkenteni a nyersolaj-feldolgozást. Az S&P Global által idézett becslés szerint a teljes tiltás akár napi 1,9 millió hordós finomítói termeléscsökkentést is szükségessé tehetne. Mivel egy finomító nem tud kizárólag a dízeltermelésből visszavenni,

a kisebb feldolgozás kevesebb benzin és kerozin előállítását is jelentené, ami idővel éppen ezeknek a termékeknek az árát emelhetné meg.

Mindez azonban nem bizonyítja, hogy semmilyen exportkorlátozás nem tudná rövid távon mérsékelni az amerikai dízelárakat. A belföldi árak szorosan együtt mozognak a világpiaciakkal, ami arra utal, hogy az amerikai fogyasztóknak ugyanazért a hordóért kell versenyezniük, amelyet a finomító külföldön is értékesíthet. Ha a belföldi logisztikai kapcsolatok teljesen elégtelenek lennének, inkább az észak-amerikai földgázpiac korábbi helyzetéhez hasonló, a világpiacitól tartósan elszakadó árakat látnánk.

A kérdés ezért az, hogy

néhány százezer hordónyi napi export ideiglenes visszafogása teremthetne-e elegendő többletkínálatot az amerikai piacon az árak mérsékléséhez anélkül, hogy érdemben csökkentené a finomítók kihasználtságát.

A teljes, napi mintegy 1,5 millió hordós export belföldre terelésére tartósan nyilvánvalóan nincs lehetőség.

Az Egyesült Államokban ráadásul egyelőre nem látszik jelentős keresletcsökkenés, ez eddig inkább a szegényebb országokban jelentkezett. A téli hónapokban a fűtési célú felhasználás miatt jellemzően nő a gázolaj iránti kereslet, ami további ösztönzést adhat a Trump-adminisztrációnak a beavatkozásra.

Fájdalmas nemzetközi ára lenne a teljes exportkorlátozásnak

A Trump-adminisztráció előtt alapvetően három lehetőség áll:

elveti az exportkorlátozás ötletét, rövid időre teljes dízelexport-tilalmat vezet be, vagy kvótákkal, illetve exportengedélyekkel napi néhány százezer hordóval fogja vissza a kivitelt.

Az amerikai piacnak nincs szüksége a jelenleg exportált teljes, napi mintegy 1,5 millió hordós mennyiségre. A szeptember közepi, 107,4 millió hordós dízelkészlet ugyanakkor mintegy 15 százalékkal elmarad az ötéves szezonális átlagtól, tehát lenne tér a készletek részleges feltöltésére.

Egy teljes exporttilalom változatlan termelés mellett 45 nap alatt mintegy 68 millió, 90 nap alatt pedig 135 millió hordó dízelt tartana az Egyesült Államokban. A kereskedelmi készletek 60–70 millió hordós növelése mellett további 20–40 millió hordót vehetnének fel a fogyasztók. A mezőgazdasági és logisztikai vállalatok például maguk is tartalékolhatnának. Ebből a szempontból egy 45–90 napos teljes tilalom is megvalósítható eszköz lehetne az amerikai dízelárak leszorítására.

Ennek azonban komoly nemzetközi ára lenne. Egyes becslések szerint

egy ilyen mértékű exportkorlátozás rövid távon 20–30 százalékkal növelhetné a dízel és a nyersolaj ára közötti különbséget, a dízel világpiaci árát pedig mintegy 15 százalékkal emelhetné meg.

Ez tovább ronthatná Washington kapcsolatait az importfüggő latin-amerikai országokkal és Európával.

Részleges korlát, exportkvóta

Könnyebben kezelhető lenne egy részleges, ideiglenes korlátozás. Az export napi 300–500 ezer hordós visszafogása 90 nap alatt 27–45 millió hordót hagyna az amerikai piacon. Ez elsősorban a belföldi fogyasztók számára elérhető kínálatot növelhetné, kisebb részben pedig az alacsony készletek feltöltését segíthetné.

Exportkvótákkal vagy exportengedélyekkel például a jelenlegi, napi mintegy 1,5 millió hordós kivitelből továbbra is engedélyezhetnének 1,0–1,2 millió hordót. Ez lényegesen kisebb nyomást helyezne az Öböl-parti finomítókra, mint a teljes tilalom. Az export egy részének belföldön tartása rövid távon mérsékelhetné az amerikai dízelárakat, miközben a világpiaci árakat is kevésbé emelné meg.

Mire lehet számítani?

Összességében a legkevésbé valószínűnek az tűnik, hogy a Trump-adminisztráció egy ilyen fontos választás előtt semmilyen lépést nem tesz.

Az exportkorlátozás még mindig megvalósíthatóbb és gazdaságilag kevésbé káros intézkedésnek látszik, mint például a republikánus győzelem esetére a felnőtt lakosságnak ígért 5000 dolláros osztalék.

A második legvalószínűbb forgatókönyv egy rövid időre bevezetett teljes exporttilalom. Ez alkalmas lehetne a belföldi árak leszorítására, de komoly logisztikai problémákat okozhatna, és számos szövetségessel ronthatná a kapcsolatokat.

Ezért

a legvalószínűbbnek a kivitel részleges, ideiglenes visszafogása tűnik, kötelező vagy önkéntes alapon.

Ez érdemben hozzájárulhatna az amerikai dízelárak csökkentéséhez, miközben kisebb zavart okozna a világpiacon, mint a teljes exporttilalom.

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