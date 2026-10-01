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Újabb orosz drónok tévedtek el, semleges országban csapódott toronyba az egyikük
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Újabb orosz drónok tévedtek el, semleges országban csapódott toronyba az egyikük

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Szeptember 30-án Oroszország Ukrajna elleni nagyszabású dróntámadása során legalább két pilóta nélküli repülőgép hatolt be Moldova légterébe, majd csapódott be az ország területén. A roncsok között Gerány-4 jelzésű darabokat is találtak, amelyek orosz eredetre utalnak - közölte a Militarnyi és a Gazeta Prawna.

A moldovai rendőrség tájékoztatása szerint az Orhei járásban található Ivanca település közelében a szakértők átvizsgálták a drónrobbanás helyszínét, ahol számos orosz eredetre utaló jelzéssel ellátott roncsdarabot találtak. A detonáció egy mintegy 50 centiméter átmérőjű és 30 centiméter mély krátert hagyott maga után, míg a lökéshullám 30 méteres körzetben rongálta meg a fákat, amelyeken a hő okozta károsodás nyomai is látszottak. A fő becsapódási helytől 15 méterre két további krátert is azonosítottak.

A roncsok 120 méteres körzetben szóródtak szét,

ezek között Gerány-4 jelzéssel ellátott hátsó szárnyelemeket, elektronikai egységeket és hajtóműalkatrészeket is találtak.

Ugyanaznap reggel egy másik drón Hîrbovăț település közelében egy polgári távközlési antennának csapódott. A detonáció mintegy 40 méteres magasságban történt, az antenna 12 méteres szakaszán fémdeformációt és magas hőmérsékletre utaló nyomokat rögzítettek a szakemberek. A roncsok darabjait egy nagyjából 265 méter sugarú körben találták meg, köztük a vezérlőrendszer, a tápegység és a meghajtás részeit. Az antenna sérülése ellenére a távközlési szolgáltatás nem szakadt meg, és sérültekről sem érkezett jelentés.

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A moldovai nemzeti hadsereg megerősítette, hogy a megfigyelőrendszerek észlelték a drónok áthaladását az ország légterében.

Nem ez volt az első alkalom, hogy orosz drón csapódott be moldovai területen. Szeptember 18-án hajnali fél öt körül a Chișinăutól alig két kilométerre fekvő Colonița falu lakói számoltak be erőteljes robbanásról. A helyszínen később orosz feliratokat viselő drónalkatrészeket, köztük a hajtóművet is megtalálták.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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