Váratlanul elszabadult a pokol: összecsapások törtek ki az iszlamista hatalomban, rakétavetőket is bevetettek

Órákon keresztül ropogtak a fegyverek Manzelab térségében, Zahedan közelében, ahol a jelek szerint a hatóság emberei csaptak össze radikális csoportokkal. A jelentések szerint rakétavetőket is bevetettek az összecsapások közben. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) jelentése szerint hat embert megöltek, akiket egy „terrorcsoport” tagjaként azonosítottak. Hozzátették, hogy az akcióval sikerült egy támadást megakadályozni a térségben. Arról

nincsenek megbízható információk, hogy az órákon keresztül tartó tűzpárbajban pontosan kik vettek részt és összesen hány áldozatot követelt.

Szisztán-Beludzsisztánban rendszeresen történnek terrortámadások, visszatérően az iráni hatóságok embereire támadnak a szeparatista erők. A független Beludzsisztán megalakítására törekvő erők a szomszédos Pakisztánban is sok problémát okoznak a hatóságoknak, ott is állandóak a támadások, nem ritkán az országban tartózkodó kínaiakat veszik célba. A feszültség 2024 januárjában addig vezetett, hogy az iráni erők átbombáztak a szomszédos hatalom területére, erre válaszul Iszlámábád is bevetette a légierejét. Hivatalosan mindkét fél a térségi, határokon rendszeresen átlépő radikálisokat lőtte.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 01. Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images