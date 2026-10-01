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Váratlanul felbukkantak az amerikai F-35-ök a felemelkedő atomhatalomban: Putyin ellen mehet ki a játék
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Váratlanul felbukkantak az amerikai F-35-ök a felemelkedő atomhatalomban: Putyin ellen mehet ki a játék

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Először vettek részt ötödik generációs F-35 Lightning II lopakodó vadászgépek Indiában a Tarang Sakti gyakorlaton, egy évvel azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lehetőséget adott Újdelhinek – számolt be az Eurasian Times.

Hat amerikai F-35-ös vett részt a többnemzetiségű gyakorlaton, méghozzá első alkalommal. A nyugat-indiai Jodhpur városa mellett tartott eseményen számos különböző típusú vadászgép képviseltette magát, így orosz fejlesztésű Szu-30MKI-k, francia Rafalék, vagy indiai Tejasok is felvonultak, ezek az Indiai Légierő (IAF) kötelékébe tartoznak. Az amerikai csúcsgépek felbukkanása azonnal beindította a találgatásokat, mivel

nagyjából másfél éve Donald Trump amerikai elnök felajánlotta a dél-ázsiai hatalomnak, hogy vásároljon a lopakodó eszközökből.

2025 februárjában az Egyesült Államok vezetője kijelentette, hogy szeretné növelni a védelmi-biztonsági kapcsolatait Indiával. Ennek kulcsfontosságú része, hogy a fegyvereladásokat felpörgetik. Kézenfekvőnek tűnt a tapogatózás, mivel Újdelhi nagyban az orosz technológiára támaszkodik, de az ukrajnai háború miatt ez a kapcsolat megrendült. Az eladásról szóló tárgyalásokat mindkét fél tagadja, ugyanakkor az F-35-ösök mostani felbukkanása annak a jele, hogy Washington szeretné reklámozni a gépeket az IAF vezetőinek.

A téma újbóli felvetődése kedvezőtlenül érintheti Moszkvát, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök láthatóan mindent megtesz azért, hogy Újdelhi végül az Szu-57-es mellett döntsön. Mindez kézenfekvő lenne az előzmények ismeretében, a jó kapcsolatra tekintettel, a helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb, erről ebben a cikkben írunk bővebben:

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Az amerikai ötödik generációs gépek felbukkanásától persze még nem múltak el azonnal a dilemmák, Anil Chopra nyugalmazott légierős marsall is felhozott néhányat. Kiemelte például, hogy hosszú távon az Szu-57-esek drágábbak lennének, mint az F-35-ök. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy

Washingtonnak az is lehet az egyik célja, hogy gátolja Putyin ambícióit.

Újdelhi számára – legalább átmeneti jelleggel – szüksége lesz külföldi ötödik generációs gépekre a szükséges képességek ellátása érdekében. A helyzet azért is érdekes, mivel a múltban az Egyesült Államok több alkalommal is ajánlott fel vadászgépeket a világ legnépesebb országának, de egyetlen alakalommal sem sikerült eladást elérni. Most is kétséges, mi lehet a kimenetel, mivel az IAF kötelékében szolgáló gépek már így is rendkívüli sokszínűséget mutatnak, Újdelhi inkább egyszerűbbé szeretné tenni a helyzetet. A másik problémás tényező, hogy az amerikaiak aligha engedik meg, hogy a gyártási folyamatokat ide helyezzék. A harmadik akadály éppen az erős orosz kapcsolat lehet, kifejezetten az Sz-400-as légvédelmi rendszerek okozhatnak gondokat. A hírek szerint Újdelhi ezekkel nagyon elégedett, aligha cserélnék le ezeket az Egyesült Államok kedvéért, pedig könnyen ez lehet az üzlet egyik legfontosabb feltétele.

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