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Vörös figyelmeztetést adtak ki: halálos áldozatot követelt a brutális ítéletidő a népszerű európai üdülőszigeten
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Vörös figyelmeztetést adtak ki: halálos áldozatot követelt a brutális ítéletidő a népszerű európai üdülőszigeten

MTI
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Heves esőzések és erős szélfúvások sújtják a Görögország déli részén fekvő Kréta szigetét árvizeket, földcsuszamlásokat, járhatatlan utakat okozva, legkevesebb egy ember életét vesztette.

Réthimno kikötőváros térségében egy 80 éves pásztornak szerda este a viharban nyoma veszett, a tűzoltók már csak a holttestét találták meg egy vízmosásban a juhakla közelében - jelentette az ANA görög hírügynökség.

Az esőzések következtében a sziget több részét ár borította, utakat és házakat öntött el a víz Réthimnóban és Iráklióban.

A görög Nemzeti Meteorológiai Szolgálat vörös figyelmeztetést adott ki a turisták által kedvelt szigetre, ahol a lehullott csapadék mennyisége helyenként mintegy 300 milliméter volt. A heves esőzés várhatóan folytatódik, elsősorban a sziget északi és északnyugati részein. A figyelmeztetés vasárnapig lesz érvényben.

Az Égei-tengeren a 12 fokozatú Beaufort szélerősségskála szerinti 8-9 erősségű széllökéseket mértek, amelyek zavart okoztak egyes kompjáratok közlekedésében.

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A sziget úthálózatának több szakaszáról törmelékeket jelentettek, egyes polgármesteri hivatalok súlyos károkról számoltak be - jelentette az ANA.

A tűzoltók Krétán eddig 21 incidensben avatkoztak közbe, közöttük 15-ben Iráklióban: vizet szivattyúztak és embereket szállítottak.

Egy házaspár, amelyet elsodort az ár, megsérült, a tűzoltók mentették ki őket.

Szerdán a tűzoltók figyelmeztetést adtak ki Pároszra és Míkonoszra, a Égei-tengeri Kükládok két népszerű turistacélpontjának számító szigetére is, ahol szintén nagy mennyiségű csapadék hullott le.

A közösségi oldalakon és a médiában közzétett felvételek szerint a két sziget útjait elöntötte az ár, a sárlavina több gépkocsit elsodort.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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