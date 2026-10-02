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Egész Európát figyelmeztették az ukránok: átfogó akciót tervez Moszkva - A GRU-t és FSZB-t is bevetik a NATO területén
Globál

Egész Európát figyelmeztették az ukránok: átfogó akciót tervez Moszkva - A GRU-t és FSZB-t is bevetik a NATO területén

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Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) figyelmeztetést adott ki, mivel úgy látják, az orosz titkosszolgálatok fokozni fogják szabotőrtevékenységüket a NATO és az EU tagállamainak területén - számolt be az UNN.

A tájékoztatás alapján a Kreml az orosz katonai hírszerzés (GRU) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által Európában beszervezett ügynökök bevonásával tervez hibrid műveleteket és szabotázsakciókat.

A műveletek fő célja az Ukrajnának nyújtott támogatás aláásása, valamint a NATO képességeinek gyengítése.

A hírszerzési jelentés kiemeli, hogy a katonai objektumok és a kritikus infrastruktúra mellett az orosz titkosszolgálatok lehetséges célpontjai között szerepelnek az európai országokban található Starlink műholdas internet-vevőállomások is.

Az ukrán védelmi tárca hírszerzési igazgatósága már tájékoztatta nemzetközi partnereit a felderített orosz tervekről.

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