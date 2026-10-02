Egyre közelebb araszol Kína az Egyesült Államokhoz: az interneten már most árulkodóak a jelek

Egyre közelít az Egyesült Államokhoz Kína
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kína fejlődése a mesterséges intelligencia terén 2025 januárjában a DeepSeek R1 AI-modelljének megjelenésével az amerikai tőzsdéket is megrázta, hiszen a modell töredék áron volt képes a nyugati riválisokéhoz felérő tudást elérni.
Azóta többször érkeztek hírek arról, hogy Kína nyílt forrású (open source) AI-modelljei vészesen közelítik már az amerikai fejlesztők jóval nagyobb költségű, fejlettebb chipeken tréningelt modelljeit. A Mozilla nemrég kiadott jelentése szerint az amerikai csúcsmodellek és a legjobb kínai, nyílt súlyú modellek közötti lemaradás már csak 4,4 hónap, a Moonshot Kimi K3 modellje pedig mindössze három ponttal marad el az Anthropic Fable 5-től, miközben költsége annak csupán 30 százaléka. Mindezek mellett az ország a vállalati alkalmazásban is élen jár, egy friss felmérés szerint a kínai cégek 20 százaléka számolt be átfogó AI-bevezetésről, az amerikaiaknál ez az arány 18 százalék.
Az autonóm kódolásra képes AI-ügynökök idei látványos felfutását követően ezen a téren is aktivizálta magát Kína. Az osztrák programozó, Peter Steinberger által fejlesztett OpenClaw idén év elején Kínában már kétszer annyi felhasználót ért el, mint az Egyesült Államokban.
Az AI mellett az űriparban is folyamatosan gyorsít Peking. Kína 2025-ben 92 orbitális felbocsátást hajtott végre, több mint 300 műholdat állítva pályára, amellyel – ugyan jelentősen elmarad az USA-számaitól – második helyen áll globális szinten. Júliusban a Hosszú Menetelés–10B rakéta első fokozata sikeresen landolt egy tengeri platformon, amivel az amerikai SpaceX rakétái után ez a rendszer lett a második, amelynek sikerült ezt a mérföldkövet elérnie. A tesztet a kínai állami média úgy kommentálta, hogy az közelebb viheti az országot az újrahasználható rakéták piacán fennálló amerikai fölény megtöréséhez.
Az ázsiai rivális űrversenyben való erősödése azért is jelent egyre sürgetőbb problémát az Egyesült Államok számára mert a Hold-meghódítására irányuló törekvések terén Kína egyáltalán nincs sokkal lemaradva.
A több nehézséggel is küzdő amerikai Artemis-program 2028-ban, míg Kína mindössze két évvel később, 2030-ban tervez űrhajósokat küldeni az égitest felszínére.
A Google-ben is érdeklődik Kína a csúcstechnológia iránt
Korábbi Google Trends-elemzéseinkben már többször megfigyelhető volt a jelenség, hogy a legújabb amerikai technológiai újdonságokra jelentős figyelem hárul a Google-ben. Ahogy azt korábban a OpenAI GPT-6 kapcsán is megírtuk, a modell megjelenésekor Kínában volt a legintenzívebb a keresési érdeklődés.
A Google Trends nem a keresések tényleges számát mutatja, hanem azt, hogy egy téma mekkora arányt képvisel az adott ország összes Google-keresésén belül. Kínában a Google keresője korlátozottan érhető el, így a kínai adatok egy szűkebb, a technológia iránt jellemzően nyitottabb felhasználói kört tükrözhetnek.
Az idei év elejétől kezdve egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, Anthropic által fejlesztett Claude témaköre iránti érdeklődés szintén Kínában volt arányaiban a legerősebb, megelőzve Dél-Koreát és Szingapúrt.
A fentebb már említett OpenClaw esetén szintén hasonló a kép a Google Trends adatai szerint, ebben az esetben azonban méginkább kiemelkedik Kína az arányokat nézve.
Szingapúr, Hongkong és Dél-Korea messze elmarad az arányokat nézve a távol-keleti nagyhatalomtól.
A Meta nemrégiben bejelentett AI-ügynöke, a Muse a nyugati világban is nagy port kavart. Az AI-versenyben nem éppen előnyös pozícióban lévő fejlesztőtől váratlanul erős lett az új eszköz, így a tőkepiacok is pozitívan reagáltak a megjelenésre. Ugyanakkor
a Google Trends térképes adatai alapján az internetes keresésekben úgyszintén Kína dominanciája figyelhető meg.
Az űrszektorban leginkább a SpaceX még fejlesztés alatt álló Starship-rakétarendszere kapcsán figyelhető meg leginkább a kínai érdeklődés.
Az elmúlt egy évben a Kínában mért keresési intenzitás az Egyesült Államokat és Kanadát is megelőzte a Starship kapcsán.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
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