Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump folytatni fogja a háborút: masszív tűzerő mozdult meg

A légvédelmi rakétarendszerek Katar és Szaúd-Arábia gáz- és olajipari infrastruktúráját védik majd, Trump elnök a lépéssel meg akarja erősíteni a szövetséges országok védelmét, mielőtt úgy dönt (ha úgy dönt), hogy folytatja a háborút Irán ellen.

Most döntenem kell: vagy aláír Irán egy szerződést, vagy az ország többé nem fog létezni”

– mondta Trump elnök tegnap, a háború lehetséges folytatásáról.

Az Axios arra is kitér: Trump augusztusban folytatni akarta Irán bombázását, viszont Szaúd-Arábia és Katar azért kezdett lobbizni, hogy ne tegye, mivel attól tartottak, hogy Irán az energiahordozók exportjához használatos infrastruktúrát fogja támadni. E két ország védelmét erősítette most meg az elnök.

Egyre több jele van annak, hogy Trump a novemberi félidős választások után tényleg folytatni akarja Irán bombázását:

vasárnap a USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó is elindult a Közel-Keletre.

A régióban van már két másik hordozó is: a USS George H.W. Bush és a USS George Washington.

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