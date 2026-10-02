Eljött a várva várt pillanat: amerikai vadászgépek érkeznek a keleti nagyhatalom partjaihoz

A sziget nagyban támaszkodik az amerikai fegyverekere a védelmi stratégiája kidolgozásánál, ezért kulcsfontosságú, hogy az új képességekkel felvértezett gépek minél gyorsabban szolgálatba állhassanak. Tajpej még 2019-ben adott le rendelést, amit Washington jóvá is hagyott, akkor fontos megerősítéskét értékelték, hogy a nyugati nagyhatalom elkötelezett a sziget védelme mellett. A téma egyébként újra aktuális, jelenleg egy 14 milliárd dolláros csomag van terítéken, a jelek szerint Donald Trump amerikai elnök ezt alkualapnak szánja a Hszi Csin-pig kínai kollégájával folytatott tárgyalásokon, erről itt írunk bővebben:

A jelentések szerint most az első két felújított F-16-os érkezett meg, a Tajtung megyei Csihang légibázisra.

A megállapodás értelmében összesen 66 darab jármű érkezhet Tajvanra, az üzlet összértéke 8 milliárd dollár.

Wellington Koo védelmi miniszter kijelentette, hogy több gépen is dolgoznak jelenleg az Egyesült Államokban, és mg az év vége előtt további példányokat vehetnek át. A 2026 őszi időpont azt jelenti, hogy az eredeti tervekhez képest jelentős csúszásokat regisztráltak. A sziget eredeti elképzelése egyébként F-35B típusú, ötödik generációs vadászgépek vásárlását célozta meg, de ettől elálltak, mivel túl magasnak ítélték meg a költségeket. A másik kérdés, hogy ezzel a tranzakcióval vélhetően Pekinggel súlyos vitát generáltak volna, és kétséges, hogy Washington egyáltalán eladta volna a lopakodó katonai repülőgépeket Tajvannak.

A felújítás egyik legfontosabb eleme, hogy az F-16-ok elektronikusan pásztázó antennatömböt (AESA) kaptak, ami jelentősen javítja a képességeit. Az is elhangzott, hogy jelentősen növekedett a gépek hatótávolsága és a bevetési idejük. Azt várják, hogy javul a többcélpontos csapásmérő lehetőségük is a jövőben.

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