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Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
Globál

Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva

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Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha bárki támadást indítana Kalinyingrád vagy bármely más orosz terület ellen - írja az Ukrajinszka Pravda.

Putyin elmondta, hogy az orosz külügyminisztérium egyes NATO-tagállamoknak küldött leveleit

nem fenyegetésnek, hanem Moszkva megfélemlítési kísérletekre adott válaszának kell tekinteni.

Ha az Oroszországi Föderáció ellen közvetlen támadásra kerül sor, jelen esetben Kalinyingrád és esetleg más területek ellen, akkor természetesen az ország rendelkezésére álló összes fegyver bevetésének kérdése elkerülhetetlenül és azonnal napirendre kerül. Ez elkerülhetetlen

- fogalmazott az orosz elnök.

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Putyin azt állította, hogy jelenleg egyetlen ország sem rendelkezik olyan pusztító eszközökkel, mint Oroszország. Hozzátette ugyanakkor, hogy a külügyminisztérium levelében nem kifejezetten nukleáris fegyverekről, hanem az összes rendelkezésre álló eszköz alkalmazásáról volt szó.

Ezzel egyidejűleg megjegyezte, hogy a nyugati vezetők "épp ilyen reakcióra vártak", hogy kontextusából kiragadva azt a narratívát erősítsék és "fújják fel", miszerint Oroszország atomfegyverrel fenyegetőzik.

Mi senkit sem fenyegetünk, és nem fogunk senkit megtámadni 2029-ben, 2030-ban vagy 2050-ben, de ha agresszióval szembesülünk, kénytelenek leszünk válaszolni

- jelentette ki Putyin.

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Putyin szavai azután hangzottak el, hogy nyilvánosságra került: Oroszország egy nem hivatalos dokumentumot adott át a NATO-nak, amelyben jelezte: a teljes arzenálját – beleértve a nukleáris fegyvereket is – bevetheti, amennyiben az észak-atlanti szövetség megkísérli Kalinyingrád blokádját.

A NATO a rreakciójában emlékeztetett a szövetség védelmi jellegére,

és felszólította Oroszországot a felelőtlen nukleáris retorika beszüntetésére. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint Putyin tisztában van azzal, hogy soha nem lesz képes legyőzni a NATO-t.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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