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Elszabadult a háború: megtámadták az iszlám szent városát - Közvetett csapás érte a Próféta-mecsetet
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Elszabadult a háború: megtámadták az iszlám szent városát - Közvetett csapás érte a Próféta-mecsetet

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A szaúdi vezetésű koalíció azzal vádolja a jemeni húszi lázadókat, hogy dróntámadást hajtottak végre egy villamosenergia-elosztó állomás ellen a muszlimok egyik szent városában, Medinában. A létesítmény a Próféta-mecset áramellátásáért is felel - tudósított az Al Jazeera.

A koalíció közlése szerint a keddi támadásban egy transzformátor üzemképtelenné vált, az elektromos hálózat működését azonban nem befolyásolta az incidens. A drónroncsok vizsgálata alapján a szövetség úgy véli,

bizonyított a húszik részvétele az akció megtervezésében és végrehajtásában.

A koalíció szerint a medinai incidenssel, a két szent mecset, vagyis a mekkai Nagymecsetet és a medinai Próféta-mecset közvetett megtámadásával a húszik szándékosan provokálják a világ muszlimjait. A szövetség közölte, hogy továbbra is folytatja a szent helyek és a zarándokok védelmét szolgáló intézkedéseit.

Ezzel párhuzamosan a koalíció csütörtöki beszámolója szerint négy húszi drónt semmisítettek meg a dél-szaúdi Hamísz Musajt felett, valamint két ballisztikus rakétát fogtak el Hamísz Musajt és Dzsázán térségében.

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A húszik katonai szóvivője a szervezet által működtetett Szaba hírügynökségen keresztül hazugságnak nevezte a vádakat.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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