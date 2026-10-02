Elszabadult a háború: megtámadták az iszlám szent városát - Közvetett csapás érte a Próféta-mecsetet

A koalíció közlése szerint a keddi támadásban egy transzformátor üzemképtelenné vált, az elektromos hálózat működését azonban nem befolyásolta az incidens. A drónroncsok vizsgálata alapján a szövetség úgy véli,

bizonyított a húszik részvétele az akció megtervezésében és végrehajtásában.

A koalíció szerint a medinai incidenssel, a két szent mecset, vagyis a mekkai Nagymecsetet és a medinai Próféta-mecset közvetett megtámadásával a húszik szándékosan provokálják a világ muszlimjait. A szövetség közölte, hogy továbbra is folytatja a szent helyek és a zarándokok védelmét szolgáló intézkedéseit.

Ezzel párhuzamosan a koalíció csütörtöki beszámolója szerint négy húszi drónt semmisítettek meg a dél-szaúdi Hamísz Musajt felett, valamint két ballisztikus rakétát fogtak el Hamísz Musajt és Dzsázán térségében.

A húszik katonai szóvivője a szervezet által működtetett Szaba hírügynökségen keresztül hazugságnak nevezte a vádakat.

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