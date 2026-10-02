Ez lehet a jövő: Ukrajna összeállna a világ egyik legerősebb hatalmával

Onodera Icunori, a kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP) képviselője Ukrajnába látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott több politikai vezetővel, többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A tárgyalásokat követően az újságíróknak nyilatkozott, amelyben a lehetséges együttműködésről beszélt:

Ukrajna együtt akar működni Japánnal a drónok elfogására szolgáló technológia fejlesztésében és más területeken, miközben Oroszország folytatja a támadásait

– jelentette ki.

Azt is elmondta, hogy a beszélgetés során pontosan felvázolták számára a háború jelenlegi helyzetét, valamint az orosz támadások következményeit. Hangsúlyozták például azokat a nehézségeket, amelyekkel Kijev kénytelen szembenézni az ellenséges ballisztikus rakéták elfogásánál. Onodera szerint ez a beszélgetés Japán számára is kulcsfontosságú tanulságokat jelent, mivel a világ egyik legerősebb gazdaságával bíró szigetország a csendes-óceáni térségben növekvő fenyegetés hatására 2026 második felében fogja az alapvető biztonsági dokumentumait felülvizsgálni és valószínűleg jelentős változtatásokat hajtanak majd végre.

A japán képviselő nem reagált arra felvetésre, hogy lehet-e együttműködés Kijev és Tokió között a fegyvergyártás és fejlesztés terén, de kijelentette, hogy felveti a pártja vezető politikusainak. A közeledés azért is nagyon lehetséges, mivel

a stratégiai dokumentumoktól teljesen függetlenül a kormányzat elkötelezte magát a fegyverkezés mellett, ebben az ukrán tapasztalatok pedig nagyot lendíthetnének.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio