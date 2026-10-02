24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Hamarosan kiderül, mit tervez az olajjal Moszkva
Globál

Hamarosan kiderül, mit tervez az olajjal Moszkva

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország mérsékelten konzervatív forgatókönyvre alapozza 2027-es olajkitermelési előrejelzését – jelentette be Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. Az OPEC+ tagállamai vasárnapi ülésükön az olajpiac helyzetét és a kvótafegyelmet tervezik megvitatni. A találkozón nem várható rendkívüli napirendi pont, sem a kitermelési politika érdemi módosítása, írja a Reuters.
Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Oroszország mérsékelten konzervatív forgatókönyvre alapozza a 2027-re vonatkozó olajkitermelési előrejelzését

– jelentette a RIA állami hírügynökség Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes pénteki nyilatkozatára hivatkozva.

Novak elmondta, hogy az OPEC+ tagállamai a vasárnapi ülésükön az olajpiac helyzetét és a kvótafegyelmet érintő szokásos kérdéseket tervezik megvitatni.

A nyilatkozat alapján a találkozón nem várható rendkívüli napirendi pont, sem pedig a kitermelési politika érdemi módosítása.

Még több Globál

Már két brit katona is meghalt Ukrajnában - Lezárult a vizsgálat, de London továbbra is titkolózik

Hivatalos a megállapodás: elképesztő tűzerővel ruházzák fel az Egyesült Államok új harci repülőgépét

Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility