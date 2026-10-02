Hamarosan kiderül, mit tervez az olajjal Moszkva

Oroszország mérsékelten konzervatív forgatókönyvre alapozza 2027-es olajkitermelési előrejelzését – jelentette be Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. Az OPEC+ tagállamai vasárnapi ülésükön az olajpiac helyzetét és a kvótafegyelmet tervezik megvitatni. A találkozón nem várható rendkívüli napirendi pont, sem a kitermelési politika érdemi módosítása, írja a Reuters.

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Oroszország mérsékelten konzervatív forgatókönyvre alapozza a 2027-re vonatkozó olajkitermelési előrejelzését

– jelentette a RIA állami hírügynökség Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes pénteki nyilatkozatára hivatkozva.

Novak elmondta, hogy az OPEC+ tagállamai a vasárnapi ülésükön az olajpiac helyzetét és a kvótafegyelmet érintő szokásos kérdéseket tervezik megvitatni.

A nyilatkozat alapján a találkozón nem várható rendkívüli napirendi pont, sem pedig a kitermelési politika érdemi módosítása.

Forrás: Reuters

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