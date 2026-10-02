Hiába tudja megkerülni a Hormuzi-szorost egy rejtett útvonalon, patthelyzetbe került a közel-keleti rezsim

Mióta kitört a háború az Egyesült Államok és Irán között, azóta Teherán is kénytelen azzal szembesülni, hogy a globális energiapiac ellátása szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros lezárása az iráni nyersanyagok eljutását is megnehezíti más országok felé. Eleinte az iszlamista rezsim számára előnyt jelentett, hogy a saját járműveit nem akadályozta, később Washington azzal válaszolt, hogy blokádot állított, vagyis tulajdonképpen Teherán saját fegyverét fordították önmaguk ellen. Irán ennek hatására
észak felé kezdett tekingetni egy lehetséges alternatív útvonal reményében, méghozzá a Kaszpi-tengeren keresztül.
Ez ideálisnak tűnik, mivel messze van az amerikai csapásmérő egységektől, és a szövetséges Oroszország fekszik az állóvíz másik oldalán. Ez sem teljesen biztonságos, mivel izraeli és ukrán találatok is nehezítették már itt a szállítást:
A számok azonban nem feltétlenül támasztják alá, hogy valóban ez lenne a megoldás. Az elemzés az orosz közlekedési minisztérium által publikált számokra hivatkozik elsősorban. A számok azt alátámasztják, hogy az aktivitás fokozódott a kaszpi-tengeri útvonalon, hiszen 2026 első felében bizonyos szempontból nagyobb forgalmat regisztráltak, mint 2025 egészében. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs lebontva, hogy milyen típusú termékek mozognak ezen a szállítási folyosón.
Kiemelik ugyanakkor, hogy az északi útvonal továbbra is rendkívül fontos Teherán számára, kifejezetten a kritikus helyzetek elkerülésében.
A Kaszpi-tenger jelentőségét elsősorban a mezőgazdasági termékek áramlása jelenti, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez nem összehasonlítható az olaj jelentette bevételekkel. Alapvetően az exportra szánt nyersanyagok mintegy 90 százaléka a Harg-szigeten halad keresztül, lényegében ez a „szíve” az iráni olajkereskedelemnek. Az északi útvonal nehézségeihez hozzájárul, hogy Teherán lényegében csak a Perzsa-öböl felé koncentrált, ezért hiányoznak a vezetékek, terminálok és szállítóeszközök is, amelyek alternatívát nyújtanának Hormuznak.
Ékes példája ennek, hogy a Kaszpi-tengeren nincsenek olyan hajók sem, amik képesek lennének elegendő terméket szállítani, ami dél felé egyetlen hajóra felfér, ahhoz északon 20 járműre van szükség. A végső megállapítás az, hogy bár lehetősége valóban van Teheránnak megkerülni a tengerszorost, de ez rengeteg befektetést igényelne, az ország jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetében pedig aligha várható, hogy erre költsenek. Ennek fényében a lehetőség kihasználatlanul marad, de arra megfelelő, hogy a legsúlyosabb gazdasági vészt elkerüljék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára
Hatalmas mennyiségű üzemanyaggal áraszthatják el a piacot.
Alig másfél éve maradt a magyar cégeknek, utána teljesen új világ kezdődik az uniós pénzeknél
Petri Bernadett, az MFOI vezérigazgatója mondta el, hogy érdemes pályáznia a magyar kkv-knak.
Elkezdődött: csoportos leépítés a közmédiánál
Összetett szempontrendszer alapján határozzák meg.
Hiába tudja megkerülni a Hormuzi-szorost egy rejtett útvonalon, patthelyzetbe került a közel-keleti rezsim
Van egy komoly gond ezzel.
Meglépték: bevezették a hatósági üzemanyagárakat Csehországban
Különadót is bevezetnek.
Egyre közelebb araszol Kína az Egyesült Államokhoz: az interneten már most árulkodóak a jelek
Nagy a versengés a csúcstechnológiákért.
Nem ehhez vagyunk hozzászokva, Arnold OTP
No tömegelés, no party.
Hosszú idő után megszólalt az Aldi: 500 termék eltűnt, így törnének ki a veszteségből
Jóval "diszkontosabbak" lesznek, mint korábban.
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.