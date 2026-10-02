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Hiába tudja megkerülni a Hormuzi-szorost egy rejtett útvonalon, patthelyzetbe került a közel-keleti rezsim
Globál

Hiába tudja megkerülni a Hormuzi-szorost egy rejtett útvonalon, patthelyzetbe került a közel-keleti rezsim

Portfolio
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Irán lőtt még van nyitva egy lehetőség, amelyen keresztül meg tudja kerülni a Hormuzi-szorost, anélkül, hogy az Egyesült Államok blokádjával kelljen szembenéznie. Az Iran International elemzésében annak járt után, hogy pontosan mekkora hatékonysággal tudják használni ezt a lehetséges folyosót.

Mióta kitört a háború az Egyesült Államok és Irán között, azóta Teherán is kénytelen azzal szembesülni, hogy a globális energiapiac ellátása szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros lezárása az iráni nyersanyagok eljutását is megnehezíti más országok felé. Eleinte az iszlamista rezsim számára előnyt jelentett, hogy a saját járműveit nem akadályozta, később Washington azzal válaszolt, hogy blokádot állított, vagyis tulajdonképpen Teherán saját fegyverét fordították önmaguk ellen. Irán ennek hatására

észak felé kezdett tekingetni egy lehetséges alternatív útvonal reményében, méghozzá a Kaszpi-tengeren keresztül.

Ez ideálisnak tűnik, mivel messze van az amerikai csapásmérő egységektől, és a szövetséges Oroszország fekszik az állóvíz másik oldalán. Ez sem teljesen biztonságos, mivel izraeli és ukrán találatok is nehezítették már itt a szállítást:

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A számok azonban nem feltétlenül támasztják alá, hogy valóban ez lenne a megoldás. Az elemzés az orosz közlekedési minisztérium által publikált számokra hivatkozik elsősorban. A számok azt alátámasztják, hogy az aktivitás fokozódott a kaszpi-tengeri útvonalon, hiszen 2026 első felében bizonyos szempontból nagyobb forgalmat regisztráltak, mint 2025 egészében. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs lebontva, hogy milyen típusú termékek mozognak ezen a szállítási folyosón.

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Kiemelik ugyanakkor, hogy az északi útvonal továbbra is rendkívül fontos Teherán számára, kifejezetten a kritikus helyzetek elkerülésében.

A Kaszpi-tenger jelentőségét elsősorban a mezőgazdasági termékek áramlása jelenti, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez nem összehasonlítható az olaj jelentette bevételekkel. Alapvetően az exportra szánt nyersanyagok mintegy 90 százaléka a Harg-szigeten halad keresztül, lényegében ez a „szíve” az iráni olajkereskedelemnek. Az északi útvonal nehézségeihez hozzájárul, hogy Teherán lényegében csak a Perzsa-öböl felé koncentrált, ezért hiányoznak a vezetékek, terminálok és szállítóeszközök is, amelyek alternatívát nyújtanának Hormuznak.

Ékes példája ennek, hogy a Kaszpi-tengeren nincsenek olyan hajók sem, amik képesek lennének elegendő terméket szállítani, ami dél felé egyetlen hajóra felfér, ahhoz északon 20 járműre van szükség. A végső megállapítás az, hogy bár lehetősége valóban van Teheránnak megkerülni a tengerszorost, de ez rengeteg befektetést igényelne, az ország jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetében pedig aligha várható, hogy erre költsenek. Ennek fényében a lehetőség kihasználatlanul marad, de arra megfelelő, hogy a legsúlyosabb gazdasági vészt elkerüljék.

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