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Hivatalos a megállapodás: elképesztő tűzerővel ruházzák fel az Egyesült Államok új harci repülőgépét
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Hivatalos a megállapodás: elképesztő tűzerővel ruházzák fel az Egyesült Államok új harci repülőgépét

Portfolio
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Az amerikai légierő újabb 22 darab Boeing F-15EX Eagle II vadászgépet rendelt meg a Lot 7 gyártási sorozat keretében, ezzel 120-ra emelkedett az eddig leszerződött repülők száma - számolt be az Army Recognition.

A megállapodást 2026. szeptember 29-én jelentették be, miután a tárgyalások során az infláció és egy 2025-ös gyártási fennakadás ellenére is sikerült megőrizni a tervezett 22 darabos mennyiséget. A Boeing becslése szerint a szerződés értéke mintegy 2,38 milliárd dollár. A vállalat jelenleg a Lot 3 sorozat gépeit szállítja, és a légierővel közösen a havi kétgépes gyártási ütem elérésére törekszik, ami felgyorsíthatja az elöregedő F-15C/D változatok leváltását.

Az F-15EX az Eagle család legújabb változata, amelyet nem lopakodó tulajdonságokra, hanem nagy teherbírásra és sokoldalú feladatkörre terveztek.

A típus digitális fly-by-wire repülésvezérlő rendszert, modern pilótafülkét, fejlett fedélzeti számítógépeket, nyílt architektúrájú bevetési rendszert és aktív fázisvezérelt (AESA) radart kapott. A repülőgép emellett az EPAWSS elektronikai hadviselési rendszert is hordozza, amely növeli a fenyegetések felderítését és az elektronikai védelmet az ellenséges rádióelektronikai környezetben.

A típus legfontosabb harctéri előnye a kiemelkedő fegyverterhelhetőség, hiszen az F-15EX lényegesen nagyobb fegyverzetet képes szállítani, mint a kisebb taktikai vadászgépek. A légifölényért vívott harcban nagy kapacitású rakétahordozóként, csapásmérő feladatoknál pedig nehéz, nagy hatótávolságú levegő-föld fegyverek indítóplatformjaként is bevethető. Ez a képesség az F-22 és F-35 lopakodó vadászgépek fontos kiegészítőjévé teszi a típust. Míg az utóbbiak az erősen védett légtérben tevékenykednek, az F-15EX a kevésbé kitett pozíciókból támogatja a műveleteket jelentős rakétakapacitásával és a nagy távolságból indított csapásaival.

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Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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