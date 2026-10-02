Itt a törvényjavaslat, amire várt a Tisza-kormány: egy lépéssel közelebb kerülhet Ukrajna az EU-tagsághoz

Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslat szövegét. A törvényjavaslat célja az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosítása az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek és őslakos népek képviselői számára - olvasható a kijevi törvényhozás honlapján. A nyugat-ukrajnai Kárpátalján jelenleg mintegy 80 ezer magyar nemzetiségű lakos élhet, akiket érintene a tervezet elfogadása.

Szerhij Babak, az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke azt írta a Telegram-csatornáján, hogy sikerült olyan megoldást találni, amely egyszerre védi az ukrán nyelvet, és "érthető" jogokat biztosít a nemzeti kisebbségeknek, valamint az őslakos népeknek, ezenkívül elhárít egy akadályt – Magyarország két tárgyalási klaszter megnyitását gátló vétóját – Ukrajna európai integrációs útjáról.

A bizottság elnöke kiemelte, hogy a törvényjavaslat pontosabban meghatározza, hogy az államnyelv mellett hogyan használhatók az őslakos népek és az EU hivatalos nyelvei közé tartozó nemzeti kisebbségek nyelvei.

Ha egy adott oktatási intézményben van olyan osztály, ahol a gyerekek magyar nyelven tanulnak, akkor az Európai Unió egyik tagállamának nyelvét nemcsak a tanulás során, hanem a tanárokkal és az oktatási folyamat többi résztvevőjével való kommunikáció során is használhatják

- fogalmazott Babak.

A törvényjavaslat emellett bevezeti a nemzeti kisebbségi (közösségi) intézmények fogalmát.

Ezt a státuszt olyan intézmény szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a diákok teljes létszámának 50 százalékát.

A jogszabály elfogadása esetén megengedetté válik a hivatalos közoktatási dokumentumok és mellékleteik kiállítása – az ukrán mellett – az adott nemzeti kisebbség nyelvén is.

Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium honlapján megjelent információ szerint

a törvénytervezetben előírt kiegészítő jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, az orosz nyelvre nem vonatkoznak.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijevi sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy a kijevi törvényhozás rendkívüli ülésén az európai jogszabálycsomag mellett a többi között a nemzeti kisebbségekről szóló törvényjavaslatot is megvitatja, amely az oktatási jogszabályok módosításait fogja érinteni.

Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken a Facebookon üdvözölte, hogy az ukrán parlament még októberben szavazhat a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslatról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert