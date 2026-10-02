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Kifakadt a kijevi polgármester: a túlélés a tét az ukrán fővárosban
Globál

Kifakadt a kijevi polgármester: a túlélés a tét az ukrán fővárosban

MTI
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Súlyos, drámai helyzetben van az ukrán főváros, és már nem lehet úgy tenni, mintha most ugyanúgy lehetne élni, mint békeidőben - jelentette ki Vitalij Klicsko kijevi polgármester pénteken a napok óta szünet nélkül tartó orosz légitámadásokra utalva.

"Az ellenség szétveri Kijevet. Az infrastruktúrát, beleértve a létfontosságú létesítményeket, valamint a logisztikát, a lakóépületeket és a szociális létesítményeket. Az agresszor ismét hozzálátott az energetikai infrastruktúra megsemmisítéséhez" - írta Klicsko a Telegramon a kijevi védelmi tanács ülése után, amelyen - közlése szerint - a fegyveres erők, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katasztrófavédelem, valamint a rendvédelmi szervek tagjai vettek részt.

"Minden erőnkkel biztosítjuk a város működését a folyamatos és pusztító erejű támadások közepette is, amikor már nem a megszokott kényelemről, hanem a biztonságról és a túlélésről van szó" - ígérte a polgármester.

Beszámolója szerint felszólította a védelmi tanácsba tartozó valamennyi szolgálatot, hogy összehangoltan és felelősségteljesen cselekedjenek. "Most nincs helye a populizmusnak. Megfontolt döntéseket kell hozni, és tájékoztatni kell az embereket. Őszintén kell beszélni a jelenlegi valóságról" - írta Klicsko.

A polgármester kifejezte meggyőződését afelől, hogy Kijev kitart, "de csakis azok közös erőfeszítésével, akik szeretik és gondoskodnak róla". "Felnőtt emberekként meg kell oldanunk a problémákat, nem pedig rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a világot" - figyelmeztetett.

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Hozzátette:

nem maradt más lehetőség a társadalom - ezen belül Kijev lakosai - számára, mint hogy ismét összefognak, ahogy 2022 februárjában, az orosz invázió kezdetén is tették,

"felismerve az állam létét fenyegető veszélyt".

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Címlapkép forrása: Oleksandr Klymenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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