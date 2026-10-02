Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára

Meredeken, mintegy 7 százalékkal beesett a gázolaj ára Európában,

miután kiszivárgott, hogy az EU-tagállamok 50 millió hordónyi gázolaj felszabadítását mérlegelik a stratégiai tartalékokból, engedve a Trump-adminisztráció napok óta tartó politikai nyomásának.

A piaci szereplők arra spekulálnak, hogy az európai vezetők a pénteki G7-egyeztetés után lépéseket tehetnek az ügyben. Donald Trump amerikai elnök legalább 100 millió hordó gázolaj piacra dobását követelte Európától, ellenkező esetben pedig az amerikai gázolajexport betiltásával fenyegetőzött – állítja két, az uniós tárgyalásokra rálátó diplomata. Az EU egy francia ellenjavaslat alapján végül 50 millió hordó felszabadítását mérlegeli.

Az alacsony kéntartalmú gázolaj finomítói marzsa

Trump azért gyakorol nyomást Európára, mert a novemberi félidős kongresszusi választások előtt egyre sürgetőbb számára az amerikai üzemanyagárak leszorítása. Márciusban Európa 73 millió hordó finomított üzemanyag felszabadítását vállalta egy 400 millió hordós, összehangolt tartaléklehívás részeként, amelyet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a közel-keleti konfliktusra reagálva kezdeményezett.

Az Egyesült Államok nagyrészt teljesítette a rá eső kötelezettséget, ám egyes európai országok még nem tettek eleget vállalásaiknak

– közölte Fatih Birol, az IEA vezetője. Washington azt kéri, hogy Európa teljesítse a fennmaradó vállalásait, és azon felül szabadítson fel további mennyiséget, egészen 100 millió hordóig.

A gázolaj ára már hetekkel ezelőtt átlépte a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában egyaránt. A globális finomítói kapacitásokat egyszerre több krízis is nyomás alatt tartja: az iráni háború, az orosz–ukrán konfliktus, valamint Kína döntése az üzemanyagexport korlátozásáról. Csütörtökön derült ki, hogy Peking októberre – Hongkong és Makaó kivételével – egyáltalán nem adott ki exportkvótát a legnagyobb kínai finomítóknak. Az Egyesült Királyságban pénteken először lépte át a gázolaj literenkénti ára a 2 fontot.

Emmanuel Macron francia elnök a G7-országok mielőbbi rendkívüli értekezletét kezdeményezte a koordinált válaszlépések kidolgozása érdekében. Macron az éjszaka folyamán telefonon egyeztetett Trumppal, és az üzemanyagárak elleni közös fellépés, valamint a finomított termékek globális ellátásbiztonsága mellett érvelt. Az Élysée-palota tájékoztatása szerint a francia államfő hangsúlyozta, hogy

a G7 csoportnak "exportkorlátozások nélkül, összehangoltan" kell cselekednie.

Az uniós tagállamok energiaügyi illetékesei péntek reggel rendkívüli válságülést tartottak, ahol az egyik diplomata beszámolója szerint a résztvevők "sokkban voltak a zsarolás miatt". A tagállami képviselők délután az európai energiaunió munkacsoportjának újabb ülésén egyeztethetnek, hogy közös európai választ dolgozzanak ki az amerikai fenyegetésekre.

Címlapkép forrása: Shutterstock