Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára

Meredeken, mintegy 7 százalékkal beesett a gázolaj ára Európában,
miután kiszivárgott, hogy az EU-tagállamok 50 millió hordónyi gázolaj felszabadítását mérlegelik a stratégiai tartalékokból, engedve a Trump-adminisztráció napok óta tartó politikai nyomásának.
A piaci szereplők arra spekulálnak, hogy az európai vezetők a pénteki G7-egyeztetés után lépéseket tehetnek az ügyben. Donald Trump amerikai elnök legalább 100 millió hordó gázolaj piacra dobását követelte Európától, ellenkező esetben pedig az amerikai gázolajexport betiltásával fenyegetőzött – állítja két, az uniós tárgyalásokra rálátó diplomata. Az EU egy francia ellenjavaslat alapján végül 50 millió hordó felszabadítását mérlegeli.
Trump azért gyakorol nyomást Európára, mert a novemberi félidős kongresszusi választások előtt egyre sürgetőbb számára az amerikai üzemanyagárak leszorítása. Márciusban Európa 73 millió hordó finomított üzemanyag felszabadítását vállalta egy 400 millió hordós, összehangolt tartaléklehívás részeként, amelyet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a közel-keleti konfliktusra reagálva kezdeményezett.
Az Egyesült Államok nagyrészt teljesítette a rá eső kötelezettséget, ám egyes európai országok még nem tettek eleget vállalásaiknak
– közölte Fatih Birol, az IEA vezetője. Washington azt kéri, hogy Európa teljesítse a fennmaradó vállalásait, és azon felül szabadítson fel további mennyiséget, egészen 100 millió hordóig.
A gázolaj ára már hetekkel ezelőtt átlépte a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában egyaránt. A globális finomítói kapacitásokat egyszerre több krízis is nyomás alatt tartja: az iráni háború, az orosz–ukrán konfliktus, valamint Kína döntése az üzemanyagexport korlátozásáról. Csütörtökön derült ki, hogy Peking októberre – Hongkong és Makaó kivételével – egyáltalán nem adott ki exportkvótát a legnagyobb kínai finomítóknak. Az Egyesült Királyságban pénteken először lépte át a gázolaj literenkénti ára a 2 fontot.
Emmanuel Macron francia elnök a G7-országok mielőbbi rendkívüli értekezletét kezdeményezte a koordinált válaszlépések kidolgozása érdekében. Macron az éjszaka folyamán telefonon egyeztetett Trumppal, és az üzemanyagárak elleni közös fellépés, valamint a finomított termékek globális ellátásbiztonsága mellett érvelt. Az Élysée-palota tájékoztatása szerint a francia államfő hangsúlyozta, hogy
a G7 csoportnak "exportkorlátozások nélkül, összehangoltan" kell cselekednie.
Az uniós tagállamok energiaügyi illetékesei péntek reggel rendkívüli válságülést tartottak, ahol az egyik diplomata beszámolója szerint a résztvevők "sokkban voltak a zsarolás miatt". A tagállami képviselők délután az európai energiaunió munkacsoportjának újabb ülésén egyeztethetnek, hogy közös európai választ dolgozzanak ki az amerikai fenyegetésekre.
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