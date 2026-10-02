Komoly bejelentés érkezett az Egyesült Államok csúcsfegyveréről: úgy néz ki, sikerül megoldást találni az egyik legnagyobb problémára

A vállalat 2026. szeptember 30-i tájékoztatása szerint a kobot az F-35-ösök kommunikációs, navigációs és azonosító (CNI) moduljának előlapi házát rögzítő csavarok behelyezését végzi. Ez a folyamat korábban több órát vett igénybe, az automatizálásnak köszönhetően azonban mindössze néhány percre rövidült. A robot nem váltja ki a teljes összeszerelést, hanem a technikusok munkáját támogatja velük együttműködve.
Az F-35-ösök a Northrop Grumman AN/ASQ-242 jelzésű CNI-rendszerét használják, amely egyetlen, nagyrészt szoftveralapú avionikai architektúrában egyesíti a barát-ellenség azonosító (IFF), a precíziós navigációs, a hangkommunikációs és a harcászati adatkapcsolati funkciókat. Mivel ezek a képességek szorosan integrálódnak a vadászgép átfogó fedélzeti rendszereibe, a modulok egyenletes minőségű gyártása elengedhetetlen az ellátási lánc zavartalan működéséhez.
A kobot bevezetése mellett a Northrop Grumman a mesterségesintelligencia-alapú minőségellenőrző rendszereit is bővíti. Az új berendezések a kész CNI-modulokat vizsgálják át az esetleges gyártási hibák kiszűrésére, mielőtt azok elhagynák az üzemet, ami egy újabb ellenőrzési lépcsőt jelent a repülőgépbe történő beépítés előtt.
Az újítás közvetlenül nem módosítja az F-35-ösök harci képességeit,
ugyanakkor hozzájárulhat ahhoz, hogy az amerikai és nemzetközi megrendelők számára gyártott gépekbe egyenletesebb minőségű avionikai berendezések kerüljenek.
A valódi ipari hatás azon múlik, hogy az automatizálás és a mesterségesintelligencia-alapú ellenőrzés képes lesz-e érdemben csökkenteni az utómunkálatokat, a gyártási csúszásokat és a minőségi problémákat nagyobb darabszámnál is. A Northrop Grumman egyelőre nem jelentett be a Pentagonnal egyeztetett, az F-35-ösök összgyártási ütemét érintő bővítést, amelyet közvetlenül a kobot vagy az MI-alapú ellenőrző rendszerek bevezetéséhez kötnének.
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