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Már két brit katona is meghalt Ukrajnában - Lezárult a vizsgálat, de London továbbra is titkolózik
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Már két brit katona is meghalt Ukrajnában - Lezárult a vizsgálat, de London továbbra is titkolózik

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Lezárult a vizsgálat, melynek célja volt kideríteni, hogy pontosan miért halt meg Ukrajnában George Hooley brit őrvezető – írta meg a BBC.

Az aktív szolgálatot teljesítő brit katona december 6-án, 2025-ben vesztette életét Ukrajnában, 28 éves volt.

A BBC annyit közölt: a férfi boncolása és a halál körülményeinek vizsgálata a héten zárult le,

annyi vált ebből nyilvánossá, hogy a katonával egy „robbanás” végzett, amely nem a frontvonalhoz közel történt.

Hooley őrvezető életéért három napig küzdöttek egy kijevi kórházban, de nem tudták megmenteni.

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A BBC-nek a férfi parancsnoka annyit árult el, hogy „hatalmas robbanás és erős fény” árasztotta el a helyiséget, ahol ukrán katonákkal találkoztak, de nem tudja, ezt pontosan mi okozta.

A londoni védelmi tárca balesetnek minősítette az esetet, amely egy „új védelmi képesség megfigyelése” közben történt.

Hooley volt az első aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajnában, aki az életét vesztette, néhány hete egy másik katona, Paul Wilks hírszerző őrnagy is meghalt a háború sújtotta országban. London mindkét esetben azt állította: baleset történt, a katonák semmilyen harci cselekményben nem vettek részt, ugyanakkor érthető okokból nem tisztázták, pontosan mit csináltak a katonák Ukrajnában.

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