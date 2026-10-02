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Megelégelte a drónveszélyt az európai állam: ukrán technológiával védik meg magukat
Globál

Megelégelte a drónveszélyt az európai állam: ukrán technológiával védik meg magukat

MTI
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Litvánia egy Ukrajnában kifejlesztett légtérfigyelő rendszert tesztel, amely a drónok elleni védekezést szolgálja - közölte pénteken Robertas Kaunas litván védelmi miniszter.

"A technika fejlődésével a légi fenyegetések gyorsan változnak, ezért ennek megfelelően alakítjuk megoldásainkat. Ahelyett, hogy mindennek a kifejlesztését a nulláról kezdenénk, olyan rendszereket alkalmazunk, amelyeket Ukrajnában már használnak" - fejtette ki a tárcavezető.

Ukrajna - amely immár ötödik éve védekezik az orosz invázióval szemben - a drónhadviselés terén a világ egyik vezető országának számít. A litván védelmi minisztérium közleménye szerint a Sky Fortress nevű rendszer mesterséges intelligencia segítségével hang- vagy elektromágneses jeleik alapján észleli és követi az alacsonyan repülő drónokat és robotrepülőgépeket. A rendszer azonnal képes osztályozni az észlelt objektumokat.

Az ukrajnai háború során már több drónincidens történt Litvániában és a két másik balti államban, Észtországban és Lettországban.

Több alkalommal előfordult, hogy az ukránok által az Oroszország északnyugati részén található célpontok ellen elindított, de az orosz légvédelem által megzavart és eltérített drónok behatoltak valamely balti állam légterébe és lezuhantak. Orosz drónok is repültek már be Fehéroroszország felől a litván légtérbe.

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