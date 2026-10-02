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Megjött a fenyegetés: sokkoló csapást szenved az egész világgazdaság, ha Amerika folytatja a háborút
Globál

Megjött a fenyegetés: sokkoló csapást szenved az egész világgazdaság, ha Amerika folytatja a háborút

Portfolio
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Teljesen újfajta rakétákat fog használni Irán amerikai célpontok ellen és a Hormuzi-szorost, Vörös-tengert is lezárja, ha az Egyesült Államok folytatja a háborúját az ország ellen – idézi Moszávi Beidli iráni parlamenti képviselőt, a belügyi testület tagját az Iran International.

Az iráni politikus azt állítja: az elmúlt néhány hónapban Irán áttörést ért el rakétatechnológia terén, már sokkal jobb fegyvereik vannak, mint a „ramadáni háború” (a 2026 eleji konfliktus) során voltak.

Jobb, ha az amerikaiak tudják, hogy teljesen más a helyzet most Iránban, mint a ramadáni háború során. E rövid idő alatt Irán jelentős fejlesztéseket hajtott végre haderejében és rakétatechnológiájában”

- idézi Moszávi Beidlit az Iran International.

Hozzátette: ezekkel a fegyverekkel Irán „új frontokat” fog nyitni a háborúban, ha Amerika ismét támad.

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Arra is kitért, hogy a világ két legfontosabb olajkereskedelmi csomópontja, a Hormuzi-szoros és a Báb el-Mandeb szoros is az „iszlám ellenállás”, vagyis Irán és a velük szövetséges jemeni húszik ellenőrzése alatt áll.

Ha az amerikaiak bármilyen balga, felelőtlen tettet hajtanak végre Irán ellen, katonailag és gazdaságilag is súlyos és visszafordíthatatlan károkat fognak szenvedni”

– mondta a politikus.

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Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

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