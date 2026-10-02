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Meglépték: bevezették a hatósági üzemanyagárakat Csehországban
Globál

Meglépték: bevezették a hatósági üzemanyagárakat Csehországban

Portfolio
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A cseh kormány egy hónapra újra bevezette a hatósági üzemanyagárakat, hogy megvédje az autósokat a közel-keleti konfliktus miatt megugrott költségektől - írja a CEEnergy. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió rendkívüli ülést tart a globális üzemanyag-ellátási válság kezelésére.

A cseh pénzügyminisztérium csütörtöktől naponta teszi közzé a hatósági üzemanyagárakat a világpiaci trendek alapján.

Hasonló intézkedést már az áprilistól júniusig tartó időszakban is alkalmaztak. A benzin literenkénti maximált ára csütörtökön 46,14 korona (1,89 euró), a dízelé pedig 48,72 korona (2 euró) volt, miközben a töltőállomásokon a benzin ára a 49 koronás (2 euró), a gázolajé pedig az 50 koronás (2,04 euró) szint közelében mozgott. A kiskereskedelmi árrést literenként 2,50 koronában (0,1 euró) maximálták. A kormány emellett a gázolaj jövedéki adóját is csökkentette literenkénti 9,95 koronáról (0,4 euró) 8,011 koronára (0,3 euró), ami az uniós szabályok szerint megengedett legalacsonyabb mérték.

Az intézkedés miatt kieső, havi 1,1 milliárd koronára (45 millió euró) becsült költségvetési összeget az állam az olajfinomítókra kivetett különadóval tervezi fedezni.

A teher a 2026-os és 2027-es évek nyereségét terheli a 2025-ös szinthez képest, 50 százalékos mértékben. Az Orlen tiltakozott a lépés ellen, és közleményében arra figyelmeztetett, hogy az adó visszamenőleges hatályú, ami akadályozhatja a beruházásokat – számolt be az oEnergetice szakportál. Alena Schillerová pénzügyminiszter ugyanakkor azzal érvelt, hogy a finomítók közelmúltbeli extraprofitja a kedvező világpiaci feltételekből, és nem a belső hatékonyságnövelésből származik.

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Az AFP beszámolója szerint

az Európai Unió tagállamai rendkívüli ülést hívtak össze a globális üzemanyag-ellátási válság kezelésére,

miután Washington arra szólította fel az európai országokat, hogy stratégiai készleteik azonnali felszabadításával fékezzék meg az iráni háborúhoz köthető áremelkedést. Maroš Šefčovič európai kereskedelmi biztos arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok esetleges dízelexport-korlátozásai súlyos gazdasági következményekkel járnának a teljes unióra nézve.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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