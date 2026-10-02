Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Találat érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját
Az ukrán erők olajipari létesítményeket támadtak meg Oroszország szamarai és volgográdi régiójában az elmúlt 24 órában - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Facebookon.
Az államfő hozzátette, hogy az ukrán erők - Volgográd és Szamara régiók mellett - a Fekete-tengeren, valamint a voronyezsi, a Nyizsnyij Novgorod-i régióban és a krasznodari határterületen is sikeres műveleteket hajtottak végre orosz repülőterek, vállalatok és olajfinomítók, továbbá egy rakéta- és űrközpont, valamint egy lőszerraktár ellen.
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy találat érte a Volgográd városában működő olajfinomítót - amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen üzeme mintegy 15 millió tonna kőolaj eves feldolgozókapacitással -, valamint egy olajkeverő állomást a szamarai régióban.
(MTI)
Öles léptekkel közeledik Trump Európa utolsó diktátorához: kiengedhetik a karanténból Putyin kebelbarátját?
Fehéroroszország látszólag ismét közeledni próbál a Nyugathoz. Donald Trump szeptemberben bejelentett egy Minszkkel kötött kálisó-megállapodást, néhány nappal később pedig a lengyel és a fehérorosz külügyminiszter személyesen találkozott hét év után először. Szakértők szerint azonban az európai szankciók komoly akadályt gördítenek Belarusz és a Nyugat közötti normalizáció útjába - áll az ukrán Kyiv Independent elemzésében.
Jelentett Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 646 ukrán drónt fogtak el az oroszországi régiók, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett.
(TASZSZ)
Közel 3 milliárd eurót utalt az EU
Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására, a közigazgatás működésének biztosítására és a reformok támogatására - közölte a brüsszeli testület pénteken.
Ursula von der Leyen, a testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását, miközben védekezik az orosz agresszió ellen.
Hangsúlyozta: a pénteki folyósítással az EU elősegíti Ukrajna pénzügyi stabilitásának megőrzését, és támogatja azokat a beruházásokat, amelyek megalapozzák a jövőbeli helyreállítást. "Az európai szolidaritás konkrét támogatást jelent. Európa mindaddig Ukrajna mellett áll, amíg szükség van rá" - húzta alá.
Ez a nyolcadik folyósítás az Ukrajna-eszköz keretében, amely az EU fő pénzügyi eszköze az ország helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási folyamatának támogatására, ami az eszköz első pillére keretében rendelkezésre álló jelenlegi finanszírozás mintegy 70 százalékának felel meg. Ez a részlet első alkalommal tartalmaz kiegészítést abból a további 8,35 milliárd euróból is, amelyet a 2026-os évre vonatkozóan az Ukrajna-támogatási hitel keretében biztosítottak.
A bizottság tájékoztatása szerint Ukrajna több stratégiai területen hajtott végre sikeresen reformokat, egyebek mellett az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humán tőke, az üzleti környezet, az energiaügy, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén. A testület augusztus végén értékelte Ukrajna kifizetési kérelmét, ezt követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács megállapította, hogy Ukrajna teljesítette a nyolcadik részlethez kapcsolódó három reformlépést, továbbá egy, az ötödik részletből fennmaradt, három, a hetedik részlethez tartozó, valamint három, eredetileg a kilencedik részlethez kötődő reformkövetelményt.
Ukrajna számára az idei év hátralévő részében még 33,7 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Az Ukrajna támogatását szolgáló hitel keretében 29,3 milliárd euró hívható még le - ebből 16,6 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásának támogatását, 12,7 milliárd euró pedig költségvetési támogatást szolgál.
Az eredeti Ukrajna-eszköz keretében további 4,4 milliárd euró költségvetési támogatás áll rendelkezésre az idei évre. Így 2026-ban még több mint 17 milliárd euró költségvetési támogatás folyósítható, ha Ukrajna teljesíti az Ukrajna-tervben és az egyetértési megállapodásban rögzített feltételeket.
Az Európai Bizottság közölte: továbbra is elkötelezett a 2026-ra és 2027-re előirányzott, összesen 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitel, valamint az eredeti Ukrajna-eszköz fennmaradó forrásainak folyósítása mellett.
(MTI)
Itt a törvényjavaslat, amire várt a Tisza-kormány: egy lépéssel közelebb kerülhet Ukrajna az EU-tagsághoz
Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslat szövegét. A törvényjavaslat célja az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosítása az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek és őslakos népek képviselői számára - olvasható a kijevi törvényhozás honlapján. A nyugat-ukrajnai Kárpátalján jelenleg mintegy 80 ezer magyar nemzetiségű lakos élhet, akiket érintene a tervezet elfogadása.
Azt mondják, napvilágot látott Putyin titkos háborús terve: három lépésben fojtaná meg Ukrajnát
Egy feltehetően orosz tervként bemutatott dokumentum alapján Moszkva akár ezer rakétával, drónnal és bombával próbálhatja megsemmisíteni Ukrajna energetikai infrastruktúráját a közelgő téli hónapokban, hogy elvágja az ukrán nagyvárosokat az áram-, fűtés- és vízellátástól - értesült róla a New York Times.
Új, veszélyes fegyverrel támadja Ukrajnát Oroszország, de már készül rá a válasz – Nincsenek többé szabályok?
Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítására az orosz haderő felhagyott a hadviselés szabályainak betartásával, ami a polgári célpontok elleni csapások gyakoribbá válásához vezetett - állította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak ukrán hírszerzési információkra hivatkozva.
Ez lehet a jövő: Ukrajna összeállna a világ egyik legerősebb hatalmával
A Kyodo News értesülései szerint Kijev felajánlotta Tokiónak, hogy működjenek együtt a fegyverek fejlesztés, kifejezetten a dróntechnológia területén.
Nemcsak Kijevet, Izmailt is támadta Moszkva
Ukrán katonai és logisztikai infrastruktúra elleni támadásokról adott ki közleményt pénteken az orosz védelmi minisztérium.
A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint az orosz erők az éjszaka a többi között célba vettek
- egy, a Dnyipro kijevi szakaszán átívelő hidat, amelyet a tárca szerint az ukrán hadsereg utánpótlás szállítására használt,
- valamint Kijev megye egyik elektromos alállomását,
- illetve a fekete-tengeri Izmail kikötőváros egyik, Moszkva szerint hadi rakomány tárolását szolgáló ipari létesítményét.
Mindeközben Andrej Bocsarov, a Moszkvától több mint 900 kilométerre lévő Volgográd megye kormányzója azt közölte, az éjszaka masszív ukrán dróntámadás érte a térséget, hozzátéve, hogy egy, a megye azonos nevű székvárosának ipari körzetét célzó drón lakóházba csapódott. Az incidens nyomán az épületben tűz keletkezett, és egy sebesültről is tudni.
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken bejelentette, Moszkva teljesen le akarja állítani az ukrán hadsereg számára a Fekete-tengeren át érkező utánpótlást, beleértve a fegyvereket, és az üzemanyagot is.
"(Ennek érdekében) jelenleg műveletek zajlanak és folytatódni fognak" - szögezte le.
Az orosz kormány többször elutasította a Fekete-tenger térségére vonatkozó tűzszünetet.
(MTI)
Ukrán jelentés
Az ukrán légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 108 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 88 drónt sikerült megsemmisítenie. 11 helyszínen rögzítettek találatokat, öt esetben pedig roncsok lezuhanásáról számoltak be.
(MTI)
Érződik a háború: gyenge az orosz növekedés
Augusztusban 0,8 százalékkal nőtt az orosz GDP éves összevetésben a júliusi 0,6 százalék után. Bár a növekedés kissé gyorsult, az év első nyolc hónapjában mindössze 0,6 százalékos bővülést mért a gazdaságfejlesztési minisztérium, írja az MTI a TASZSZ nyomán.
Orosz drón csapódott egy kijevi lakótömbbe
Az eddigi adatok szerint Kijevben legalább egy ember meghalt a péntekre virradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban, egy toronyházat találat ért, a Dnyipro folyó több hídját pedig lezárták - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Az ukrán főváros Darnyickij kerületében orosz drón csapódott egy 25 szintes lakóházba, egy ember meghalt a támadásban, az eddigi információk szerint két másik lakó megsebesült - tette közzé a kijevi katonai közigazgatás.
A Pivdennij hidat több találat érte csütörtökön és péntek hajnalban, a metrót és a közúti forgalmat is leállították - tudatta Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A hatóságok közlése szerint a Paton hidat teljesen lezárták, a Metró hídon pedig a városközpont felé nem lehet közlekedni.
(MTI)
Orbán Anita: még októberben szavazhatnak Kijevben a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítéséről
Az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat, amit a magyar kormány üdvözöl - jelentette be Orbán Anita külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Vlagyimir Putyin: szeretnénk mielőbb véget vetni az ukrajnai háborúnak
Készen állunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, és a lehető leghamarabb befejezzük azokat, de természetesen olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatók az Oroszországi Föderáció és népünk számára - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén az Ukrajinszka Pravda tudósítása alapján.
Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?
Tovább éleződött a diplomáciai vita Dél-Korea és Ukrajna között: I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken ellenintézkedésekkel fenyegette meg Kijevet, amennyiben Ukrajna nem ismeri el a két elfogott észak-koreai katona átadásáról szóló titoktartási megállapodást, és nem kér bocsánatot - írja a Reuters.
Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha bárki támadást indítana Kalinyingrád vagy bármely más orosz terület ellen - írja az Ukrajinszka Pravda.
Megint a Déli hidat lőtte Moszkva
Ismét orosz légicsapás érte a kijevi Déli hidat pénteken - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján.
A dróntámadás következtében az előzetes információk szerint megrongálódott a híd tartószerkezete, a korlát, az útfelület és a metró védőbeton szerkezete - sorolta Klicsko a Kyiv Independent szerint.
A Dnyipro folyó felett átívelő Déli híd már csütörtökön is célponttá vált, amikor orosz drónok csapódtak az építménybe és egy kijevi iskolába, tüzeket okozva a fővárosban.
Ez volt az első alkalom, hogy az orosz drónok egy kijevi hidat vettek célba.
A pénteki támadás révén a híd két egymást követő napon kapott találatot.
Moszkva továbbra is szinte napi rendszerességgel, éjjel-nappal mér csapásokat Ukrajnára.
(Reuters)
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