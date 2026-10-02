Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Vlagyimir Putyin: szeretnénk mielőbb véget vetni az ukrajnai háborúnak
Készen állunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, és a lehető leghamarabb befejezzük azokat, de természetesen olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatók az Oroszországi Föderáció és népünk számára - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén az Ukrajinszka Pravda tudósítása alapján.
Stagnálás közelében az orosz gazdaság
Az orosz hazai össztermék (GDP) 0,8 százalékkal nőtt augusztusban éves szinten a júliusi 0,6 százalékos bővülést követően - áll a gazdaságfejlesztési minisztérium közleményében.
Az orosz GDP júniusban 1,7 százalékkal, májusban 0,5 százalékkal, áprilisban 1,6 százalékkal, márciusban pedig 1,9 százalékkal nőtt, miután februárban 0,9 százalékkal, januárban pedig 1,6 százalékkal csökkent.
A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 0,6 százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban.
A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben 0,6 százalékra módosította idei GDP-növekedési előrejelzését a májusban becsült 0,4 százalékról. Júliusban a jegybank 0,5-1,5 százalékról 0,0-1,0 százalékra rontotta a gazdaság növekedésével kapcsolatos várakozását.
Az orosz GDP tavaly 1 százalékkal, 2024-ben 4,9 százalékkal bővült.
(MTI)
Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?
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Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha bárki támadást indítana Kalinyingrád vagy bármely más orosz terület ellen - írja az Ukrajinszka Pravda.
Megint a Déli hidat lőtte Moszkva
Ismét orosz légicsapás érte a kijevi Déli hidat pénteken - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján.
A dróntámadás következtében az előzetes információk szerint megrongálódott a híd tartószerkezete, a korlát, az útfelület és a metró védőbeton szerkezete - sorolta Klicsko a Kyiv Independent szerint.
A Dnyipro folyó felett átívelő Déli híd már csütörtökön is célponttá vált, amikor orosz drónok csapódtak az építménybe és egy kijevi iskolába, tüzeket okozva a fővárosban.
Ez volt az első alkalom, hogy az orosz drónok egy kijevi hidat vettek célba.
A pénteki támadás révén a híd két egymást követő napon kapott találatot.
Moszkva továbbra is szinte napi rendszerességgel, éjjel-nappal mér csapásokat Ukrajnára.
(Reuters)
Csütörtöki hírfolyamunk
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
"Nem fogunk senkit megtámadni".
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