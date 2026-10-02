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Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
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Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

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Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy kész a teljes orosz fegyverarzenált bevetni, ha bárki megtámadná Kalinyingrádot vagy bármely más orosz régiót. Putyin szerint "ez nem megfélemlítés", csupán válasz mások megfélemlítési kísérleteire. Ukrajna először vetette be éles körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú taktikai ballisztikus rakétáját - számolt be a United 24 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Vlagyimir Putyin: szeretnénk mielőbb véget vetni az ukrajnai háborúnak

Készen állunk arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, és a lehető leghamarabb befejezzük azokat, de természetesen olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatók az Oroszországi Föderáció és népünk számára - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén az Ukrajinszka Pravda tudósítása alapján.

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Vlagyimir Putyin: szeretnénk mielőbb véget vetni az ukrajnai háborúnak
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Stagnálás közelében az orosz gazdaság

Az orosz hazai össztermék (GDP) 0,8 százalékkal nőtt augusztusban éves szinten a júliusi 0,6 százalékos bővülést követően - áll a gazdaságfejlesztési minisztérium közleményében.

Az orosz GDP júniusban 1,7 százalékkal, májusban 0,5 százalékkal, áprilisban 1,6 százalékkal, márciusban pedig 1,9 százalékkal nőtt, miután februárban 0,9 százalékkal, januárban pedig 1,6 százalékkal csökkent.

A minisztérium számításai szerint az orosz GDP 0,6 százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban.

A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben 0,6 százalékra módosította idei GDP-növekedési előrejelzését a májusban becsült 0,4 százalékról. Júliusban a jegybank 0,5-1,5 százalékról 0,0-1,0 százalékra rontotta a gazdaság növekedésével kapcsolatos várakozását.

Az orosz GDP tavaly 1 százalékkal, 2024-ben 4,9 százalékkal bővült.

(MTI)

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Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?

Tovább éleződött a diplomáciai vita Dél-Korea és Ukrajna között: I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken ellenintézkedésekkel fenyegette meg Kijevet, amennyiben Ukrajna nem ismeri el a két elfogott észak-koreai katona átadásáról szóló titoktartási megállapodást, és nem kér bocsánatot - írja a Reuters.

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Ukrajna vérig sértette egyik kulcsfontosságú partnerét: végleg elveszítheti a támogatást Kijev?
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Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha bárki támadást indítana Kalinyingrád vagy bármely más orosz terület ellen - írja az Ukrajinszka Pravda.

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Elmondta Putyin: ekkor fog bevetni Oroszország atomfegyvereket – Szerinte ők senkit sem fenyegetnek, pont fordítva
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Megint a Déli hidat lőtte Moszkva

Ismét orosz légicsapás érte a kijevi Déli hidat pénteken - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján.

A dróntámadás következtében az előzetes információk szerint megrongálódott a híd tartószerkezete, a korlát, az útfelület és a metró védőbeton szerkezete - sorolta Klicsko a Kyiv Independent szerint.

A Dnyipro folyó felett átívelő Déli híd már csütörtökön is célponttá vált, amikor orosz drónok csapódtak az építménybe és egy kijevi iskolába, tüzeket okozva a fővárosban.

Ez volt az első alkalom, hogy az orosz drónok egy kijevi hidat vettek célba.

A pénteki támadás révén a híd két egymást követő napon kapott találatot.

Moszkva továbbra is szinte napi rendszerességgel, éjjel-nappal mér csapásokat Ukrajnára.

(Reuters)

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