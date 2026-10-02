Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Ismét orosz légicsapás érte a kijevi Déli hidat pénteken - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján.

A dróntámadás következtében az előzetes információk szerint megrongálódott a híd tartószerkezete, a korlát, az útfelület és a metró védőbeton szerkezete - sorolta Klicsko a Kyiv Independent szerint.

A Dnyipro folyó felett átívelő Déli híd már csütörtökön is célponttá vált, amikor orosz drónok csapódtak az építménybe és egy kijevi iskolába, tüzeket okozva a fővárosban.

Ez volt az első alkalom, hogy az orosz drónok egy kijevi hidat vettek célba.

A pénteki támadás révén a híd két egymást követő napon kapott találatot.

Moszkva továbbra is szinte napi rendszerességgel, éjjel-nappal mér csapásokat Ukrajnára.

(Reuters)