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Öles léptekkel közeledik Trump Európa utolsó diktátorához: kiengedhetik a karanténból Putyin kebelbarátját?
Globál

Öles léptekkel közeledik Trump Európa utolsó diktátorához: kiengedhetik a karanténból Putyin kebelbarátját?

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Fehéroroszország látszólag ismét közeledni próbál a Nyugathoz. Donald Trump szeptemberben bejelentett egy Minszkkel kötött kálisó-megállapodást, néhány nappal később pedig a lengyel és a fehérorosz külügyminiszter személyesen találkozott hét év után először. Szakértők szerint azonban az európai szankciók komoly akadályt gördítenek Belarusz és a Nyugat közötti normalizáció útjába - áll az ukrán Kyiv Independent elemzésében.

Az amerikai–fehérorosz közeledés több mint egy éve kezdődött, és azóta mintegy 500 politikai fogoly szabadulását eredményezte az amerikai szankciók fokozatos enyhítéséért cserébe.

Washington 2025 decemberében feloldotta a fehérorosz kálisóiparra vonatkozó szankciókat, majd márciusban a fő kitermelő, a Belaruszkalij vállalat elleni korlátozásokat is megszüntette. Az első, 30 ezer tonnás kálisószállítmány októberben érkezhet meg New Orleansba.

A 2021-2022-es szankciók előtt Fehéroroszország felelt a globális kálisópiac ötödéért, de a büntetőintézkedések után Minszknek Oroszországon keresztül kellett megoldania a szállítást, növelve a logisztikai és egyéb költségeket.

Az amerikai-fehérorosz alku az Egyesült Államok és Kanada közötti vámháború kontextusában is értelmezhető, hiszen a szomszédban lévő, kanadai kálisó egyértelműen előnyt élvez az óceánon át szállított fehérorosszal szemben, így Washington tárgyalási alapként is használhatja a belarusz importot.

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A fehérorosz import előtti fő akadályt Európa jelenti, mivel az uniós szankciók tiltják a fehérorosz kálisó behozatalát és tranzitját, az "útban lévő" Litvánia pedig nemzetbiztonsági okokra hivatkozva külön is blokkolja a szállítást. Washington márciusban informálisan jelezte Litvániának, Lengyelországnak és Ukrajnának, hogy érdekelt lenne új tranzitútvonalak feltárásában, Vilnius azonban elutasította a kezdeményezést.

A litván parlament külügyi bizottságának elnöke egyértelművé tette, hogy jelenleg nem látnak okot a szankciók feloldására.

Az uniós korlátozások megújítása 2027 februárjában esedékes, ami várhatóan komoly vitákat vált majd ki Brüsszelben.

Mindeközben a lengyel–fehérorosz kapcsolatokban is történt némi elmozdulás, bár egyelőre csak óvatos lépésekről beszélhetünk a Kyiv Independent szerint: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis az ENSZ-közgyűlés margóján találkozott fehérorosz kollégájával.

A varsói Keleti Tanulmányok Központjának (OSW) elemzője, Kamil Kłysiński szerint ez nem jelent áttörést, az ENSZ csupán a lehető legkötetlenebb formátum volt arra, hogy

Lengyelország kipuhatolja aljakszandr luksasenka fehérorosz elnök Moszkvától való függésének a határait.

Varsó idén 96 százalékos csökkenést tapasztalt a lengyel-fehérorosz határt sújtó illegális migrációs nyomásban, ami a párbeszéd kiindulópontjává vált. Emellett Minszk szabadon engedte a lengyel–fehérorosz újságírót, Andrzej Poczobutot, sőt, belengette, hogy engedélyezheti a 2020 után felszámolt lengyel kisebbségi szervezet újjáalakulását.

A szakértők mindenesetre óvatosságra intenek.

Katia Glod, a New Eurasian Strategies Center elemzője a Kyiv Independentnek nyilatkozva rámutatott, hogy érdemi változás sem a fehéroroszországi rezsim elnyomó természetében, sem annak az orosz-ukrán háborúban betöltött szerepében nem történt.

Giselle Bosse, a Maastrichti Egyetem professzora szerint a rövid távú biztonsági megfontolások jelenleg kiszorítják a demokratizáció hosszú távú célját a nyugati országok napirendjéről.

Az emigrációba kényszerült fehérorosz ellenzék megosztott a kérdésben.

Szvjatlana Cihanouszkaja óva intett a Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúját támogató rezsimmel való üzleteléstől, míg mások amellett érvelnek, hogy Fehéroroszország elszigetelése csak erősíti Oroszország, Kína és Irán befolyását.

Moszkva egyelőre nem avatkozott be érdemben az amerikai-fehérorsz tárgyalásokba. Glod szerint mindez addig marad így, amíg Lukasenko nem veszélyezteti az orosz katonai érdekeket. A kézzelfogható eredmények egyelőre szerények: bár több száz politikai fogoly kiszabadult, több mint 880-an továbbra is rács mögött vannak, a Lengyelországgal való viszony rendezése pedig csak lassan halad. Trump különmegbízottja, John Coale heteken belül újabb minszki látogatást tervez, és megbízatása a várakozások szerint az orosz foglyok ügyére is kiterjedhet.

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Címlapkép forrása: MTI

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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