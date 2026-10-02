Öles léptekkel közeledik Trump Európa utolsó diktátorához: kiengedhetik a karanténból Putyin kebelbarátját?

Az amerikai–fehérorosz közeledés több mint egy éve kezdődött, és azóta mintegy 500 politikai fogoly szabadulását eredményezte az amerikai szankciók fokozatos enyhítéséért cserébe.

Washington 2025 decemberében feloldotta a fehérorosz kálisóiparra vonatkozó szankciókat, majd márciusban a fő kitermelő, a Belaruszkalij vállalat elleni korlátozásokat is megszüntette. Az első, 30 ezer tonnás kálisószállítmány októberben érkezhet meg New Orleansba.

A 2021-2022-es szankciók előtt Fehéroroszország felelt a globális kálisópiac ötödéért, de a büntetőintézkedések után Minszknek Oroszországon keresztül kellett megoldania a szállítást, növelve a logisztikai és egyéb költségeket.

Az amerikai-fehérorosz alku az Egyesült Államok és Kanada közötti vámháború kontextusában is értelmezhető, hiszen a szomszédban lévő, kanadai kálisó egyértelműen előnyt élvez az óceánon át szállított fehérorosszal szemben, így Washington tárgyalási alapként is használhatja a belarusz importot.

A fehérorosz import előtti fő akadályt Európa jelenti, mivel az uniós szankciók tiltják a fehérorosz kálisó behozatalát és tranzitját, az "útban lévő" Litvánia pedig nemzetbiztonsági okokra hivatkozva külön is blokkolja a szállítást. Washington márciusban informálisan jelezte Litvániának, Lengyelországnak és Ukrajnának, hogy érdekelt lenne új tranzitútvonalak feltárásában, Vilnius azonban elutasította a kezdeményezést.

A litván parlament külügyi bizottságának elnöke egyértelművé tette, hogy jelenleg nem látnak okot a szankciók feloldására.

Az uniós korlátozások megújítása 2027 februárjában esedékes, ami várhatóan komoly vitákat vált majd ki Brüsszelben.

Mindeközben a lengyel–fehérorosz kapcsolatokban is történt némi elmozdulás, bár egyelőre csak óvatos lépésekről beszélhetünk a Kyiv Independent szerint: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis az ENSZ-közgyűlés margóján találkozott fehérorosz kollégájával.

A varsói Keleti Tanulmányok Központjának (OSW) elemzője, Kamil Kłysiński szerint ez nem jelent áttörést, az ENSZ csupán a lehető legkötetlenebb formátum volt arra, hogy

Lengyelország kipuhatolja aljakszandr luksasenka fehérorosz elnök Moszkvától való függésének a határait.

Varsó idén 96 százalékos csökkenést tapasztalt a lengyel-fehérorosz határt sújtó illegális migrációs nyomásban, ami a párbeszéd kiindulópontjává vált. Emellett Minszk szabadon engedte a lengyel–fehérorosz újságírót, Andrzej Poczobutot, sőt, belengette, hogy engedélyezheti a 2020 után felszámolt lengyel kisebbségi szervezet újjáalakulását.

A szakértők mindenesetre óvatosságra intenek.

Katia Glod, a New Eurasian Strategies Center elemzője a Kyiv Independentnek nyilatkozva rámutatott, hogy érdemi változás sem a fehéroroszországi rezsim elnyomó természetében, sem annak az orosz-ukrán háborúban betöltött szerepében nem történt.

Giselle Bosse, a Maastrichti Egyetem professzora szerint a rövid távú biztonsági megfontolások jelenleg kiszorítják a demokratizáció hosszú távú célját a nyugati országok napirendjéről.

Az emigrációba kényszerült fehérorosz ellenzék megosztott a kérdésben.

Szvjatlana Cihanouszkaja óva intett a Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúját támogató rezsimmel való üzleteléstől, míg mások amellett érvelnek, hogy Fehéroroszország elszigetelése csak erősíti Oroszország, Kína és Irán befolyását.

Moszkva egyelőre nem avatkozott be érdemben az amerikai-fehérorsz tárgyalásokba. Glod szerint mindez addig marad így, amíg Lukasenko nem veszélyezteti az orosz katonai érdekeket. A kézzelfogható eredmények egyelőre szerények: bár több száz politikai fogoly kiszabadult, több mint 880-an továbbra is rács mögött vannak, a Lengyelországgal való viszony rendezése pedig csak lassan halad. Trump különmegbízottja, John Coale heteken belül újabb minszki látogatást tervez, és megbízatása a várakozások szerint az orosz foglyok ügyére is kiterjedhet.

Címlapkép forrása: MTI