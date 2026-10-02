Orbán Anita: még októberben szavazhatnak Kijevben a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítéséről

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Magyar-kormány miniszterelnök-helyettese elmondta, ukrán kollégája, Vsevolod Csentsov kijevi kormányfőhelyettes személyesen tájékoztatotta a fejleményről.

Üdvözöljük ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg

- fogalmazott Orbán Anita.

Hozzátette, a tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit.

A külügyminiszter várakozása szerint a törvényjavaslatról még októberben dönthet az ukrán törvényhozás.

Magyarország továbbra is a párbeszédben és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt. Ezúton köszönöm valamennyi - magyar és ukrán - szakembernek az elmúlt hetek konstruktív, előremutató és hozzáértő munkáját

- jelentette ki Orbán Anita.

A politkus szerint a Tisza-kormány "néhány hónap alatt több és valódi eredményt" ért el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak érdekében, "mint az Orbán-kormány 10 év alatt".

Magyar Péter miniszterelnök ugyancsak a Facebookon üdvözölte a törvényjavaslat Verhovna Radában történő tegnapi benyújtását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton