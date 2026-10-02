Saját repülőgép-hordozóhoz jutott a világ legnépesebb iszlámhívő országa

A hadihajót szeptember 24-én avatták fel ünnepélyes keretek között a jakartai Tanjung Priok kikötőben.

A korábban az olasz flotta kötelékébe tartozó Giuseppe Garibaldi a Sriwijaya nevet kapta a 7. és 13. század között virágzó Srívídzsaja tengeri birodalom után, amely a mai Dél-Szumátra területéről ellenőrizte a térség kereskedelmi útvonalait, köztük a stratégiai jelentőségű Malakka-szorost. Muhammad Ali tengernagy, az indonéz haditengerészet parancsnoka hangsúlyozta, hogy a névválasztással az ország gazdag tengeri öröksége előtt tisztelegnek. A hajó parancsnoka Mochamad Fuad Hasan ezredes lett, a legénység létszáma pedig 399 fő.

A repülőgép-hordozó augusztus 24-én hagyta el a tarantói kikötőt, majd a Szuezi-csatornán, a Vörös-tengeren és az Indiai-óceánon keresztül hajózva szeptember 18-án érkezett meg Jakartába, a KRI Brawijaya-320 és a KRI Prabu Siliwangi-321 jelzésű hadihajók kíséretében.

A hajó építését 1981-ben kezdték meg, az olasz haditengerészetnél 1985-ben állt hadrendbe, majd 2024-ben vonták ki a szolgálatból. Bár az átadás maga ingyenes volt, az átvétel költségei mintegy 54 millió euróra rúgnak, a felújítás pedig becslések szerint 350 és 818 millió euró közötti összeget emészthet fel. Ez a tétel még nem tartalmazza a repülőeszközök, a fegyverzet, a lőszer, a kiszolgáló infrastruktúra, az üzemanyag és a folyamatos karbantartás költségeit. Jakarta emellett külön finanszírozási kereteket is jóváhagyott: 450 millió dollárt a hordozóra és annak rendszereire, 250 milliót szállítóhelikopterekre, 300 milliót pedig többcélú helikopterek beszerzésére, így a teljes program összköltsége az egymilliárd dollárt is elérheti.

A Sriwijaya hossza 180,2 méter, legnagyobb szélessége mintegy 33 méter, teljes terhelés melletti vízkiszorítása pedig nagyjából 13 850 tonna, amely a 2003-as modernizációt követően már megközelítette a 14 150 tonnát. A 174 méter hosszú és 30 méter széles repülőfedélzeten egy 4 fokos emelkedésű felszállósánc kapott helyet, amely helikopterek, valamint rövid felszállási és függőleges landolási képességű repülőeszközök üzemeltetését teszi lehetővé. A meghajtásról négy GE/Avio LM2500 gázturbina gondoskodik, amelyek összesen 81 000 lóerős teljesítményt adnak le két tengelyen. Ez 30 csomós végsebességet, valamint 20 csomós utazósebesség mellett 7000 tengeri mérföldes hatótávolságot biztosít a hajónak. A hat dízelgenerátor által előállított 9,36 MW-os villamos teljesítmény jelentheti a modernizáció legfőbb szűk keresztmetszetét, hiszen az új radarberendezéseknek, az elektronikai hadviselési rendszereknek, a drónirányító állomásoknak, a műholdas kommunikációnak, a szervereknek és a trópusi éghajlatra tervezett hűtőrendszereknek mind ebből a kapacitásból kell működniük.

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