Sírva beszélt a kórházból a hős kapitány, aki saját vérében fekve mentette meg a zuhanó gép utasait

A flydubai légitársaság Dubaj–Tel-Aviv járatán másodpilótája által megkéselt indiai kapitány videohívásban mesélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és könnyeivel küszködve mesélte el a drámai támadás részleteit. A szerdai incidens során a tettes állítólag azzal a szándékkal késelte meg a kapitányt, hogy a 174 utast szállító gép lezuhanjon, amely kevesebb mint harminc másodperc alatt több mint 4000 métert zuhant. A súlyosan sérült Machchhar csupa véresen, a padlón fekve tudta kinyitni a pilótafülke ajtaját, hogy segítséget kérjen, majd az utasok és a személyzet lefogták a támadót, a tartalék pilóták pedig biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabukban. Modi méltatta a kapitány bátorságát, kiemelve, hogy lélekjelenléte emberéleteket mentett.

A flydubai Dubaj és Tel-Aviv közötti járatán a másodpilótája által megkéselt indiai kapitány, Smit Machchhar videokapcsolaton keresztül beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. A pilóta elmesélte a drámai támadás részleteit, és beszámolt arról is, hogyan próbálta kétségbeesetten kinyitni a pilótafülke ajtaját, hogy segítséget kérjen.

A nagyjából tízperces, Modi közösségimédia-felületein közzétett felvételen Machchhar egy Abu-Dzabiban található kórház ágyából szólalt meg, orrában szondával, fején és kezein kötésekkel. Könnyeivel küszködve idézte fel a történteket.

Tudtam, hogy a gép zuhan. A földre estem. Azt mondtam magamnak, hogy az ajtó ott van, csak nyisd ki. Sikerült, és bejöttek az emberek

– mondta a kapitány.

A szerdai incidens során a másodpilóta megkéselte Machchhart, állítólag azzal a szándékkal, hogy lezuhantsa a gépet. A 174 embert szállító repülőgép kevesebb mint harminc másodperc alatt közel 4300 métert zuhant. "Tizenhét éve repülök, tizenegy éve vagyok kapitány. Tudtam, hogy a gép zuhan" – emlékezett vissza a pilóta.

Az izraeli miniszterelnök szóvivője korábban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy Machchhar csupa véren, a padlón fekve tudta kinyitni a pilótafülke ajtaját.

Ezután az utasok és a személyzet tagjai közösen fogták le a másodpilótát, míg a gép fedélzetén tartózkodó tartalék pilóták átvették az irányítást, és sikeresen letették a repülőt a szaúd-arábiai Tabukban.

Modi méltatta Machchhar bátorságát, kiemelve, hogy lélekjelenléte emberéleteket mentett meg, és öregbítette az indiai pilóták hírnevét.

Forrás: Reuters

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