19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Sírva beszélt a kórházból a hős kapitány, aki saját vérében fekve mentette meg a zuhanó gép utasait
Globál

Sírva beszélt a kórházból a hős kapitány, aki saját vérében fekve mentette meg a zuhanó gép utasait

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A flydubai légitársaság Dubaj–Tel-Aviv járatán másodpilótája által megkéselt indiai kapitány videohívásban mesélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és könnyeivel küszködve mesélte el a drámai támadás részleteit. A szerdai incidens során a tettes állítólag azzal a szándékkal késelte meg a kapitányt, hogy a 174 utast szállító gép lezuhanjon, amely kevesebb mint harminc másodperc alatt több mint 4000 métert zuhant. A súlyosan sérült Machchhar csupa véresen, a padlón fekve tudta kinyitni a pilótafülke ajtaját, hogy segítséget kérjen, majd az utasok és a személyzet lefogták a támadót, a tartalék pilóták pedig biztonságosan leszálltak a szaúd-arábiai Tabukban. Modi méltatta a kapitány bátorságát, kiemelve, hogy lélekjelenléte emberéleteket mentett.

A flydubai Dubaj és Tel-Aviv közötti járatán a másodpilótája által megkéselt indiai kapitány, Smit Machchhar videokapcsolaton keresztül beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. A pilóta elmesélte a drámai támadás részleteit, és beszámolt arról is, hogyan próbálta kétségbeesetten kinyitni a pilótafülke ajtaját, hogy segítséget kérjen.

A nagyjából tízperces, Modi közösségimédia-felületein közzétett felvételen Machchhar egy Abu-Dzabiban található kórház ágyából szólalt meg, orrában szondával, fején és kezein kötésekkel. Könnyeivel küszködve idézte fel a történteket.

Tudtam, hogy a gép zuhan. A földre estem. Azt mondtam magamnak, hogy az ajtó ott van, csak nyisd ki. Sikerült, és bejöttek az emberek

– mondta a kapitány.

Még több Globál

Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Azt mondják, napvilágot látott Putyin titkos háborús terve: három lépésben fojtaná meg Ukrajnát

Súlyos incidens a feszült térségben: a fenyegetett sziget vízágyút is bevetett

A szerdai incidens során a másodpilóta megkéselte Machchhart, állítólag azzal a szándékkal, hogy lezuhantsa a gépet. A 174 embert szállító repülőgép kevesebb mint harminc másodperc alatt közel 4300 métert zuhant. "Tizenhét éve repülök, tizenegy éve vagyok kapitány. Tudtam, hogy a gép zuhan" – emlékezett vissza a pilóta.

Az izraeli miniszterelnök szóvivője korábban a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy Machchhar csupa véren, a padlón fekve tudta kinyitni a pilótafülke ajtaját.

Ezután az utasok és a személyzet tagjai közösen fogták le a másodpilótát, míg a gép fedélzetén tartózkodó tartalék pilóták átvették az irányítást, és sikeresen letették a repülőt a szaúd-arábiai Tabukban.

Modi méltatta Machchhar bátorságát, kiemelve, hogy lélekjelenléte emberéleteket mentett meg, és öregbítette az indiai pilóták hírnevét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Gideon Markowicz/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Célt értek a tárgyalások: úgy néz ki, megvan az Európai Unió következő tagállama
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility