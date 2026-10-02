Sokkoló hírszerzési jelentés: Európa elleni támadásra készülhet Oroszország

A HUR értesülései szerint a Kreml az orosz katonai hírszerzés (GRU) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által Európában toborzott ügynökök bevonásával tervezi a műveleteket, köztük a különféle szabotázsakciókat.

Az orosz titkosszolgálatok célpontjai között katonai létesítmények, kritikus infrastruktúrák és kommunikációs rendszerek szerepelnek.

A közlemény külön kiemeli, hogy a lehetséges célpontok között vannak az európai országokban található Starlink műholdas internetállomások is, amelyeket az ukrán hadsereg széles körben használ a harctéri kommunikációra.

Az orosz hibrid hadviselés már eddig is számos formát öltött, a gyújtogatásoktól és merényletektől kezdve egészen a legutóbbi, augusztusi lipcsei incidensig, amikor átalakított FPV-drónokkal próbálták felrobbantani az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket. A támadás elkövetésével Németország szeptember 1-jén hivatalosan is Oroszországot vádolta meg.

A figyelmeztetést alátámasztja egy friss lengyelországi incidens is. Szeptember 23-án este tűz ütött ki egy Starlink földi állomáson a Mazóviai vajdaságban található Wola Krobowskában. Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes és digitalizációért felelős miniszter szeptember 24-én arról számolt be, hogy az eset szándékos kísérlet lehetett az ukrán frontvonalakon használt internetkapcsolat megzavarására. Az állomást az állami tulajdonú Exatel távközlési vállalat üzemelteti, amely olyan internetes csomópontként működik, ami a Lengyelországon áthaladó – így az Ukrajna felé tartó – adatforgalmat kezeli. Gawkowski szerint az incidens mögött Oroszország állhat, a nyomozás ugyanakkor még nem zárult le.

Az európai kormányok egyre intenzívebben készülnek a lehetséges orosz hibrid támadásokra, miután a kontinens több országában is arra figyelmeztettek a tisztségviselők, hogy Moszkva drónokkal, rakétákkal, szabotázsakciókkal és kibertámadásokkal tesztelheti a NATO-tagállamokat, valamint próbálhat nyomást gyakorolni rájuk az Ukrajnának nyújtott támogatásuk miatt.

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