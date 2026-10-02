Súlyos botrány robbant Trump körül: nem elég a korrupciógyanú, puccsal fenyegethette a nagykövet az európai országot

Vizsgálatot követelnek Washingtonban a demokrata törvényhozók Kimberly Guilfoyle athéni amerikai nagykövet tevékenysége miatt, miután a Wall Street Journal cikke feltárta, hogy a Fox News-műsorvezetőből lett diplomata egy görög vállalat gázüzleteit népszerűsítette Délkelet-Európában, bevont egy lobbistát hivatalos megbeszélésekbe, egy athéni vacsorán pedig kvázi amerikai puccsal fenyegette meg a görög energiaügyi minisztert.

Jeanne Shaheen, a szenátus külügyi bizottságának vezető demokrata tagja csütörtökön levélben fordult Marco Rubio amerikai külügyminiszterhez,

hivatali visszaéléssel vádolva Guilfoyle-t.

Shaheen szerint a nagykövet egy regisztrált lobbistát is bevont külföldi tisztviselőkkel tartott találkozóiba, aktívan népszerűsítette annak görög ügyfelét, az Aktor Groupot, valamint az Aktor egy görög állami céggel közösen alapított vegyesvállalatát.

Az ilyen lépések nem szolgálják az USA hitelességét külföldön, és alááshatják az amerikai diplomáciát

- írta Shaheen, aki tavaly megszavazta Guilfoyle-t nagykövetnek. Shaheen arra kérte a külügyi tárcát, hogy vázolják fel, "milyen lépéseket tettek és tesznek a nem megfelelő befolyás, illetve még az összeférhetetlenség látszatának is elkerülése érdekében".

Gregory Meeks, a képviselőház külügyi bizottságának vezető demokrata tagja még messzebb ment, mondván,

amennyiben a beszámolók pontosak, Guilfoyle alkalmatlan az egyesült államok külföldi képviseletére, ezért el kell távolítani a posztjáról.

Guilfoyle 2021 és 2024 között Donald Trump Jr. jegyese volt, athéni nagyköveti kinevezését tavaly novemberben vette át. Don Jr. idén megházasodott mással, de botrányt kavart, hogy esküvői partiját egy orosz oligarcha finanszírozta. (Az ügyészi múlttal rendelkező Guilfoyle a 2000-es évek elején Gavin Newsom, Kalifornia állam demokrata párti kormányzójának volt a felesége.)

A Wall Street Journal azt írja, a demokrata törvényhozók dokumentumokat kértek be a külügyminisztériumtól:

egyebek mellett az említett lobbista, Christos Marafatsos személyes részvételével tartott összes találkozó listáját, további kérdésként támasztva, hogy az ellentmondásos gyakorlatot engedélyezte-e a minisztérium,

személyes részvételével tartott összes találkozó listáját, további kérdésként támasztva, hogy az ellentmondásos gyakorlatot engedélyezte-e a minisztérium, információkat kértek Guilfoyle pénzügyi érdekeltségeiről,

valamint annak kivizsgálását kérték, hogy a nagykövet magánrepülőgép-használata – beleértve az Aktor vezérigazgatója által finanszírozott magángépet – megfelelt-e az etikai szabályoknak. (Guilfoyle novemberben szokatlan módon magángéppel érkezett Athénba a megbízólevelének átadására Eric Vassilatos görög–amerikai üzletember társaságában, majd januárban szintén magánrepülőzött vele Athén és Párizs között.)

A Journal a múlt héten arról számolt be, hogy

Guilfoyle egész Délkelet-Európában kitartóan népszerűsítette az Aktort,

amely tavaly ősszel – egy görög állami vállalattal együttműködve – 20 éves LNG-vásárlási megállapodást írt alá az amerikai Venture Global nevű vállalattal.

A Guilfoyle körüli botrány egyik legsúlyosabb eleme egy márciusi athéni vacsorához kötődik, amelyen a nagykövet heves szóváltásba keveredett Sztavrosz Papasztavru görög energiaügyi miniszterrel. A lap információi szerint

az amerikai nagykövet a román kormány közelgő bukására utalva kijelentette, hogy "ezt bármelyik országgal megtehetik, akár itt is".

Guilfoyle ügyvédje tagadta a beszélgetés ezen értelmezését. A görög ellenzéki pártok magyarázatot követelnek az ügyben, miközben az athéni kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy soha nem hangzott el fenyegetés, és ilyesmit nem is tűrnének el. De a Romániára vonatkozó megjegyzésekre nem tért ki részletesen.

Romániában komoly politikai hullámokat vetett az eset.

Több párt is tájékoztatást követelt Guilfoyle román politikusokkal ápolt kapcsolatairól. Alexandru Dimitriu, a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője hazaárulás gyanújával tett feljelentést azon politikusok ellen, akik találkoztak az amerikai nagykövettel, azzal vádolva őket, hogy külföldi hatalommal működtek együtt Románia alávetése és gazdasági aláásása céljából.

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Guilfoyle márciusban Bukarestben járt, ahol egy konferencián méltatta az amerikai Venture Global LNG-vállalat és az Aktor–DEPA vegyesvállalat közötti megállapodást, este pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezető politikusaival vacsorázott Marafatsos társaságában. Májusban a román kormány egy bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott, amelyet éppen a PSD és a szélsőjobboldali AUR kezdeményezett. A PSD vezetése tagadta, hogy az Egyesült Államokkal összejátszva cselekedtek volna.

Az athéni amerikai nagykövetség szóvivője úgy nyilatkozott, hogy

Guilfoyle minden külügyminisztériumi etikai iránymutatást maradéktalanul betart,

és minden ezzel ellentétes állítás kategorikusan hamis. Guilfoyle ügyvédje korábban közölte, hogy a nagykövet több energiavállalattal is együttműködik, így nem egyetlen cég érdekeit képviseli.

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