Súlyos incidens a feszült térségben: a fenyegetett sziget vízágyút is bevetett

A tajvani Parti Őrség Igazgatóságának (CGA) közleménye szerint tegnap délelőtt 11 óra körül a Tongsa–Nansa-i kirendeltség egy azonosítatlan hajót észlelt a Pratas-szigettől mintegy 15,5 tengeri mérföldre (28,7 kilométerre) északkeletre, vagyis nagyjából 5,5 tengeri mérfölddel a tiltott vizeken belül. A kirendeltség azonnal a helyszínre irányította a 4000 tonnás Yunlin járőrhajót, amely délután három órára két kínai halászhajót – a Yue Hui Dong Yu 75066-ot és a Jin Sha-t – talált a szigettől mintegy 27 tengeri mérföldre keletre, amint a korlátozott övezetbe benyúlva halásztak.
Taiwan’s Coast Guard Administration (CGA) used a water cannon to drive off the Chinese fishing boat https://t.co/mJZpZHWffv— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 2, 2026
A Yunlin legénysége többször is felszólította a két járművet a vizek elhagyására. Míg a Yue Hui Dong Yu felszedte a horgonyt és távozott, a Jin Sha megtagadta az együttműködést. Három sikertelen rádiós figyelmeztetést követően a járőrhajó az előírásoknak megfelelően először 200 méteres távolságból, 30 másodpercen át vetett be vízágyút, ám ez nem hozott eredményt. Ezt követően
a Yunlin közelebb manőverezett, és újabb 90 másodpercig vízágyúzta a halászhajót.
A parti őrség tájékoztatása szerint a nem halálos kényszerítő eszközök alkalmazása a hatályos eljárásrendnek megfelelően történt. A Jin Sha legénysége a kérésére végül 35 adag meleg ételt kapott a Yunlin személyzetétől, majd a járőrhajó kivontatta a halászhajót a korlátozott övezetből, és ma hajnalban átadta azt egy kínai munkahajónak.
A CGA megerősítette, hogy a jövőben is határozottan fellép a tajvani felségvizekre illegálisan behatoló kínai halászhajókkal szemben, miközben a humanitárius segítségnyújtási kötelezettségét is betartja. Az igazgatóság egyúttal felszólította Kínát, hogy akadályozza meg a térségben zajló illegális halászatot, és óvja a tengeri erőforrásokat.
Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
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