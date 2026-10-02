Súlyos vádak buktak ki: amerikai kormányzati tisztviselő segíthette a közel-keleti fegyveres lázadókat

Az Egyesült Államokban letartóztatták az energiaügyi minisztérium egyik alkalmazottját azzal a váddal, hogy szakértelmével segítséget nyújtott az Irán által támogatott húszi lázadóknak, házilag készített robbanóanyagokhoz és drónokhoz szükséges anyagokat vásárolt, valamint Jemenben is járt.

A Washington állambeli Richlandben élő 51 éves Ashton Hamed Ellaboudyt csütörtökön tartóztatták le, és pénteken jelenik meg először a bíróságon.

Az FBI közleménye szerint a villamosmérnöki szaktudással rendelkező kormánytisztviselő

célja az volt, hogy segítsen a húsziknak javítani kommunikációs képességeiket,

és tavaly szeptemberben Jemenbe is elutazott.

A férfi azután került az FBI látókörébe, hogy olyan vegyi anyagokat vásárolt, amelyeket házi készítésű robbanószerkezetek gyártásához is használnak, illetve drónalkatrészeket is beszerzett.

A vizsgálat fényt derített arra, hogy miután a férfi Jemenből visszaérkezett, a vámhatóságokat megtévesztve azt mondta, hogy munkaúton volt Ománban egy rakétavédelmi rendszerek ellenőrzését végző csoport tagjaként.

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