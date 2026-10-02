Szuperritka felvételek bukkantak elő: kilőtték a világ egyik legerősebb ballisztikus rakétáját

Nagyon ritka, hogy egy ország annyira részletes felvételt hozzon nyilvánosságra egy kulcsfontosságú rakétája teszteléséről, mint amilyet most Dél-Korea tett. A stratégiai fegyver indítása utáni pillanatok tisztán kivehetőek. A Hyunmoo-V-t a világ egyik legerősebb hagyományos rakétájának nevezik, mivel akár 8 tonnás súlyt is képes hordozni, miközben a hatótávolságát 3000-3500 kilométerre teszik. A célja is pontosan világos: a szomszédos Észak-Korea megerősített célpontjai, rakétasilói, bunkerei elleni csapásmérésre tervezték.

A nagyméretű robbanóanyag akár mélyen a föld alatt is képes pusztító hatást elérni.

A fegyvert három évtizeden keresztül fejlesztette a távol-keleti hatlom, az első hivatalos bemutatóra 2024-ben került sor, 2025-ben pedig szolgálatba is állították. A rakétáról csak nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre képek, ezért a most publikált felvétel ebből a szempontból is egyedinek számít. A felvételek itt láthatóak, a majdnem 12 órás videóból 11 óra 30 percnél:

A kilövés több szakasza is látható, beleértve a rakéta hidegindítását, a védő indítóplatform leválasztását, a hajtóművek beindítását és a stabilizátorok működését.

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A címlapkép illusztráció, azon egy Hyunmoo-II kilövése látható 2017-ből. Címlapkép forrása: South Korea Defense Ministry/NurPhoto via Getty Images