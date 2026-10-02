24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Szuperritka felvételek bukkantak elő: kilőtték a világ egyik legerősebb ballisztikus rakétáját
Globál

Szuperritka felvételek bukkantak elő: kilőtték a világ egyik legerősebb ballisztikus rakétáját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Defense Express részletesen elemezte azt a különleges videót, amelyen a dél-koreai Hyunmoo-V típusú ballisztikus rakéta tesztelése látható.

Nagyon ritka, hogy egy ország annyira részletes felvételt hozzon nyilvánosságra egy kulcsfontosságú rakétája teszteléséről, mint amilyet most Dél-Korea tett. A stratégiai fegyver indítása utáni pillanatok tisztán kivehetőek. A Hyunmoo-V-t a világ egyik legerősebb hagyományos rakétájának nevezik, mivel akár 8 tonnás súlyt is képes hordozni, miközben a hatótávolságát 3000-3500 kilométerre teszik. A célja is pontosan világos: a szomszédos Észak-Korea megerősített célpontjai, rakétasilói, bunkerei elleni csapásmérésre tervezték.

A nagyméretű robbanóanyag akár mélyen a föld alatt is képes pusztító hatást elérni.

A fegyvert három évtizeden keresztül fejlesztette a távol-keleti hatlom, az első hivatalos bemutatóra 2024-ben került sor, 2025-ben pedig szolgálatba is állították. A rakétáról csak nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre képek, ezért a most publikált felvétel ebből a szempontból is egyedinek számít. A felvételek itt láthatóak, a majdnem 12 órás videóból 11 óra 30 percnél:

A kilövés több szakasza is látható, beleértve a rakéta hidegindítását, a védő indítóplatform leválasztását, a hajtóművek beindítását és a stabilizátorok működését. 

Még több Globál

Már két brit katona is meghalt Ukrajnában - Lezárult a vizsgálat, de London továbbra is titkolózik

Hivatalos a megállapodás: elképesztő tűzerővel ruházzák fel az Egyesült Államok új harci repülőgépét

Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Ukrajna: kilőtte az első ballisztikus rakétáját Oroszországra

A címlapkép illusztráció, azon egy Hyunmoo-II kilövése látható 2017-ből. Címlapkép forrása: South Korea Defense Ministry/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Kiszivárgott a titkos forgatókönyv - azonnal zuhanni kezdett a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility