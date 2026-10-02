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Találat ért egy tartályhajót a kulcsfontosságú szorosban: felcsaptak a lángok
Globál

Találat ért egy tartályhajót a kulcsfontosságú szorosban: felcsaptak a lángok

MTI
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Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban - közölte a brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja (UKMTO) csütörtökön.

A beszámoló szerint egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék találta el a szoroson való áthaladás során, ami tüzet okozott.

A legénység biztonságban van.

A hajóban keletkezett esetleges károkról és a környezeti hatásokról még nem tudni, miként arról sem, hogy ki áll a támadás mögött.

A Hormuzi-szorost jórészt blokkolja Irán, ami súlyos zavarokat okoz a kőolaj, a gáz és a műtrágya globális kereskedelmében.

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